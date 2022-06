ARBÖ: Pfingstwochenende und die „Salzburger Dult“ sorgen für Staus und Verzögerungen

Wien (OTS) - Auch heuer werden wieder viele Reislustige das Pfingstwochenende für einen Kurztrip in südlichere Gefilde, zum Beispiel an die Adria, nutzen. Der Beginn der Pfingstferien in Österreich und in den deutschen Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg und Saarland bedeutet kilometerlange Staus auf den Transitstrecken und den Stadtausfahrten aus den Landesstädten in Österreich, warnt der ARBÖ. Die „Salzburger Dult“ wird vor allem am Samstag und Sonntag im Großraum Salzburg für Staus sorgen.



Bereits ab Freitagnachmittag wird es zu einer ersten Reisewelle kommen. Auf lange Verzögerungen müssen sich die Autofahrer auf den Hauptverkehrsrouten in Wien, wie der Donauuferautobahn (A22), Südautobahn (A2), Südosttangente (A23) und Westautobahn (A1) einstellen. Staus werden auch auf den Stadtausfahrten, wie der Altmannsdorfer Straße, Hadikgasse, Triester Straße oder auch innerstädtisch, unter anderem am Franz-Josefs-Kai und Gürtel, nicht ausbleiben. Auch rund um die Stadtausfahrten von Graz, Linz und Salzburg werden lange Staus bis in die frühen Abendstunden erwartet.



Ab den frühen Vormittagsstunden werden im Süden und Westen die Brennerautobahn (A13), die Fernpassstrecke (B179), die Inntalautobahn (A12), die Karawankenautobahn (A11) und die Tauernautobahn (A10) sowie die Westautobahn (A1) mit kilometerlangen Staus im Mittelpunkt der Verkehrsberichterstattung stehen. An den Grenzen wird vermutlich die Ausreise nach Italien vor Arnoldstein und Brenner beziehungsweise nach Slowenien vor dem Karawankentunnel und vor Spielfeld am längsten dauern.

„Die Rückreisewelle wird speziell am Montagnachmittag und Abend zu erheblichen Verzögerungen führen“, warnen die ARBÖ-Verkehrsexperten. In Wien wird es auf den Stadteinfahrten, abschnittweise sehr langsam vorangehen. Deshalb sollte man die Rückreise sehr zeitig am Morgen oder in den späteren Abendstunden einplanen.



Zwtl: „Salzburger Dult“ bringt Staus rund um das Messezentrum



Vom 4. bis 12. Juni 2022 findet bei freiem Eintritt die „Salzburger Dult“, Westösterreichs größtes Volksfest, im Messezentrum Salzburg statt. Da zigtausend Besucher erwartet werden, sind längere Verzögerungen auf den Zufahrten Münchner Bundesstraße (B155), der Bessarabierstraße und speziell aber auf der Westautobahn (A1) vor der Ausfahrt „Messe“ in beiden Richtungen nicht auszuschließen. Da die Parkplätze beim Messegelände sehr schnell voll sein werden, rät der ARBÖ soweit als möglich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Die O-Buslinien 1, 7 und 8 halten direkt oder in unmittelbarer Nähe des Veranstaltungsortes. Besucher erhalten auf der Homepage der Dult ein kostenloses Ticket für die Anreise mit dem O-Bus.

