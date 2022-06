Waffen & Amok: Was ist los mit den Amerikanern? Heute um 20:15 Uhr bei „Katia Wagner – Der Talk“ auf krone.tv

Ob dieser Trend auch zu uns nach Österreich überschwappen kann, darüber spricht Katia Wagner unter anderem mit dem Präsidenten der Interessensvereinigung für liberales Waffenrecht.

Wien (OTS) - Obwohl Meldungen von Schussattentaten in den USA leider eine traurige Häufigkeit haben, war der Amoklauf im texanischen Uvalde das blutigste Schulmassaker in den USA seit fast zehn Jahren. Und trotzdem scheint sich dort nicht besonders viel zu ändern. In keinem anderen Land der Erde sind so viele Waffen im Umlauf wie in den USA. Es gibt dort sogar mehr Schusswaffen als Bürger, nämlich 120 Stück pro 100 Einwohner!

Österreich: Ein Drittel der Frauenmorde mit Schusswaffe

Auch in Österreich flackerte vor allem nach dem Terroranschlag in Wien am 2. November 2020 eine Diskussion über unsere Waffengesetze auf. Die schon strenge Gesetzeslage wurde nach diesem traurigen Anlassfall noch mehr verschärft. Auch zum Schutz der Frauen, denn immerhin wird ein Drittel aller Femizide in Österreich mit einer Schusswaffe begangen.

Kann der US-Trend zur Schusswaffe auch nach Österreich kommen?

Nach dem Amoklauf in Texas fragt sich die Welt: Was ist los mit den Amerikanern? Und: Könnte deren Trend des Schusswaffengebrauchs auch zu uns nach Österreich kommen? Darüber diskutiert Katia Wagner unter anderem mit dem Präsidenten der Interessensvereinigung für liberales Waffenrecht, Andreas Rippel, heute um 20.15 Uhr auf krone.tv.

Katia Wagner, jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf krone.tv

