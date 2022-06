Die in den VAE ansässige DAMAC-Gruppe erwirbt die Schweizer Luxusschmuckmarke de GRISOGONO

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - - DAMAC Group soll die weltweiten Vertriebsnetze und die Entwicklung des Juweliers stärken

- DAMACʼs Safa One de GRISOGONO ist die erste große Immobilienentwicklung seit der Übernahme

Die DAMAC Group aus Dubai hat die bekannte Schweizer Schmuckmarke de GRISOGONO gekauft. Die Marke, die Anfang 2020 Konkurs anmeldete, wurde von Hussain Sajwani, dem Gründer und Vorsitzenden der DAMAC Group, identifiziert, der unter mehreren anderen Bietern den Zuschlag für die Übernahme erhielt.

Der Name de GRISOGONO ist vor allem für sein Collier „Creation I" bekannt, das den größten lupenreinen Diamanten der Welt enthielt und bei einer Auktion im Jahr 2017 die unglaubliche Summe von 33,7 Millionen Dollar einbrachte. Der Juwelier hat schon viele Berühmtheiten auf dem roten Teppich geschmückt, darunter die Hollywood-Schauspielerin Natalie Portman und das Supermodel Naomi Campbell.

„Im Einklang mit unseren Ambitionen, unser Geschäft auf den Luxus- und High-End-Modebereich auszudehnen, war es für uns selbstverständlich, uns für de GRISOGONO zu bewerben. Als relativ junge, aber etablierte Marke verfügt sie über ein immenses Potenzial, das es zu erschließen und zu nutzen gilt. Ich bin überzeugt, dass wir mit der Expertise und dem Know-how von DAMAC in der Lage sein werden, die Marke zu einem vertretbaren Erfolg zu führen, indem wir ihre globale Entwicklung und ihr Netzwerk stärken", sagt Sajwani.

Ein luxuriöses Unterfangen

Das Unternehmen de GRISOGONO mit Hauptsitz in Genf, Schweiz, wurde 1993 von Fawaz Gruosi gegründet. In den letzten 30 Jahren hat sich die Marke durch die Verwendung von schwarzen Diamanten einen Namen gemacht.

Kurz nach der Übernahme der Schweizer Marke kündigte die DAMAC-Gruppe die Lancierung eines Zwillingsprojekts an, dessen Design vom bekannten „Creation I"-Design inspiriert ist. Das Projekt definiert „The Nature of Luxury" und erweckt das Meisterwerk, das der Gründer der Grousi geschaffen hat, zum Leben.

Safa One by de GRISOGONO bietet exklusive Attraktionen wie Wasserfälle, hängende Gärten und einen künstlichen Strand auf der Podiumsebene sowie tropische Elemente, die sich über die gesamte Länge und Breite der Türme verteilen. Die Innenräume werden den charakteristischen Stil von de GRISOGONO und die Essenz des Smaragds in privaten und öffentlichen Räumen widerspiegeln und den allgegenwärtigen Luxusfaktor der Marke unterstreichen.

Das Projekt wird zwei luxuriöse Türme sowie die Superluxus-Etagen der „Prestige Collection" umfassen.

Einen Plan für die Zukunft schmieden

Die DAMAC-Gruppe ist daran interessiert, ihr Portfolio um notleidende Luxusvermögen zu erweitern, um sie in gewinnbringende Investitionen umzuwandeln. Die Akquisition erfolgt kurz nach dem Kauf des italienischen Modehauses Roberto Cavalli durch den in Dubai ansässigen Milliardär im vierten Quartal 2019. Erst kürzlich erhielt er den Zuschlag für den Erwerb eines Grundstücks im gehobenen Viertel Surfside in Miami, wo der Entwickler ein ultraluxuriöses Eigentumswohnungsprojekt der Marke CAVALLI plant.

Diese Übernahmen sind Teil der Vision der Gruppe, ihre globale Präsenz in verschiedenen Sektoren und Regionen zu erweitern. Derzeit umfasst das Markenportfolio unter anderem High-End-Mode, Luxusimmobilien, Gastgewerbe und Rechenzentren und ist in Nordamerika, Europa, Asien, dem Nahen Osten und Afrika vertreten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1829319/Hussain_Sajwani_DAMAC_Properties.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1829298/Creation_1_A.jpg

