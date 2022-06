Erfahrener Vertriebs- und Marketingleiter der Luftfahrtbranche wird Chief Commercial Officer bei Aero Design Labs

Dallas und Fort Worth, Texas (ots/PRNewswire) - Aero Design Labs (ADL) freut sich bekannt zu geben, dass Chris Jones mit Wirkung vom 1. Juni als Chief Commercial Officer in das Führungsteam des Unternehmens eingetreten ist. Jones berichtet an Jeff Martin, Präsident und CEO, und wird für alle Kundenbeziehungen verantwortlich sein und das Geschäft auf globaler Ebene vorantreiben, während das Unternehmen in die nächste aufregende Phase übergeht.

Zu seinem Eintritt bei ADL sagte Jones: „Ich komme zu einem aufregenden Zeitpunkt zu ADL, da wir unsere von der FAA genehmigten Produkte auf den Markt bringen. Ich freue mich darauf, die aerodynamischen Verbesserungen zu präsentieren, die ADL für die heute in Betrieb befindlichen Flugzeuge entwickelt hat, und das in einer Zeit, in der die Treibstoffpreise unbeständig sind und der Druck auf die Fluggesellschaften steigt, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Unsere ECO-Kits bieten einen unmittelbaren Nutzen für Bediener, die aktiv versuchen, die steigenden Treibstoffkosten zu kompensieren, aber auch erste Erfolge im Streben nach Kohlenstoffneutralität zu erzielen."

Jeff Martin sagte zu dieser Ankündigung: „Wir freuen uns sehr, dass Chris in unsere Führungsriege eintritt. Seine langjährigen Verkaufserfolge auf höchstem Niveau, seine kundenorientierte Einstellung und seine moralische Integrität waren ausschlaggebend für seine Ernennung. Es war von Anfang an klar, dass unsere Werte perfekt übereinstimmen, und ich freue mich darauf, den Erfolg von ADL mit Chris' Hilfe und Erfahrung weiter auszubauen. Chris wird sich einem herausragenden Team von Luftfahrtexperten und Führungskräften anschließen: Lee Sanders Gründer und Executive Chairman, Mark Powers Chief Financial Officer, David Campbell Chief Operating Officer, Doug Bennett Business Development und Eric Ahlstrom Chief Technology Officer." Lee Sanders erklärt: „Die Aufnahme von Chris Jones in unser international bekanntes Managementteam ist ein enormer Erfolg für uns. Wir sind gespannt auf die Möglichkeiten, die sich uns bieten. Zweifelsohne wird Chris in den nächsten Jahren viele dieser Möglichkeiten bieten."

Jones verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in Vertrieb und Marketing in der Luftfahrt, davon mehr als 20 Jahre bei Airbus in kundenorientierten Funktionen. Zuletzt hatte er die Position des Senior Vice President, Customers, North America inne und war ein treibender Faktor für den Verkaufserfolg von Airbus bei einigen der größten Passagierfluggesellschaften der Welt. Jones war außerdem drei Jahre lang als Vice President Sales bei Bombardier tätig, wo er wertvolle Erfahrungen beim Verkauf der CSeries (A220) und CRJs sammeln konnte. Bevor er zu Airbus zurückkehrte, war er maßgeblich daran beteiligt, den Verkauf der CSeries anzukurbeln. Der gebürtige Engländer kam 1990 mit BAE Systems in die Vereinigten Staaten, wo er acht Jahre im Vertrieb und Marketing tätig war, bevor er zu Airbus wechselte. Er wohnt jetzt in Arlington, Virginia, mit seiner Frau Heidi und ihren beiden Kindern.

Informationen zu Aero Design Labs

Aero Design Labs (ADL) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der technischen Bewegungseffizienz. ADL entwickelt Produkte, die den Luftwiderstand reduzieren, was zu Kosteneinsparungen und geringeren Kohlenstoffemissionen führt. ADL hat seinen Hauptsitz in Dallas Fort Worth und löst aerodynamische Herausforderungen im Transportwesen. Neben einem starken Team von Ingenieuren kann ADL mit seinen urheberrechtlich geschützten Software-Systemen für Strömungsmechanik maßgeschneiderte Lösungen für Bediener entwickeln. Weitere Informationen finden Sie unter: www.aerodesignlabs.com.

