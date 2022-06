FPÖ - Schnedlitz: Regierung braucht Sonderberater für Teuerungsfragen - und nicht für Auslandskultur

Bundesregierung setzt falsche Akzente und lässt Menschen im Stich

Wien (OTS) - Helga Ravbl-Stadler, die bald 74 Jahre alte ehemalige Präsidentin der Salzburger Festspiele, wird Sonderberaterin von Außenminister Schallenberg in Fragen der Auslandskultur. „Österreichs Ruf in der Welt ist spätestens seit dem peinlichen Besuch von Kanzler Nehammer bei Russlands Präsident Putin auf Jahre ramponiert - daran kann auch eine kulturelle Charmeoffensive von Helga Rabl-Stadler nichts ändern“, befürchtete FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz.



Österreich brauche zudem aktuell andere Akzente als die Weiterentwicklung des Auslandskulturauftritts, so Schnedlitz: „Rekordinflation, Teuerungswelle, exorbitante Preissteigerungen bei Energie, Tanken, Einkaufen und Wohnen. Immer mehr Menschen stehen finanziell vor dem Abgrund. Die Regierung ist offenbar nicht willens, den Menschen zu helfen - ganz im Gegenteil: Mit der Zustimmung zu einem Russland-Sanktionspaket nach dem anderen befeuert diese Regierung die Teuerung noch zusätzlich.“

Die Konzepte für eine sofortigen Entlastung - bestehend aus umfangreichen Steuersenkungen und/oder Preisdeckeln - habe die FPÖ schon vor Monaten vorgelegt. Die Regierung habe sich aber mit einem Energiekosten-Gutschein-Pfusch sowie der Senkung von Elektrizitäts- und Erdgasabgabe begnügt. „Beim Sprit und bei den Lebensmitteln hat die Regierung überhaupt keine Maßnahmen gegen die Teuerung gesetzt. Wenn diese schwarz-grüne Regierung etwas braucht, dann ist es ein Sonderberater für die Teuerung, der diesem Skandalkabinett, das in erster Linie mit sich selber beschäftigt ist, endlich Beine macht. Eine Beraterin für Auslandskultur ist so ziemlich das Letzte, was unser Land derzeit braucht“, stellte der FPÖ-Generalsekretär abschließend fest.

