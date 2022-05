Volkspartei gratuliert Manfred Weber zur Wahl zum EVP-Präsidenten

Bundesparteiobmann Nehammer: „Europa braucht gerade jetzt eine starke Europäische Volkspartei“

Rotterdam (OTS) - Am heutigen Dienstag, 31. Mai 2022, wurde der EVP-Fraktionsvorsitzende Manfred Weber von den Delegierten der Europäischen Volkspartei zu ihrem neuen Präsidenten gewählt.

„Seit mehr als fünf Jahren befindet sich die Europäische Union im Krisenmodus. Die Migrationskrise, die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und die Inflation fordern uns derzeit massiv. Gerade in Zeiten wie diesen braucht es eine starke Europäische Volkspartei, um Antworten auf all diese Herausforderungen zu geben. Als stärkste Fraktion im Europäischen Parlament und auch in der Europäischen Kommission ist die EVP ein Garant für ein selbstbewusstes und wettbewerbsfähiges Europa in der Welt“, so Bundeskanzler und Bundesparteiobmann der Volkspartei, Karl Nehammer, der seinem Parteikollegen zur Wahl zum EVP-Präsidenten gratuliert: „Mit Manfred Weber übernimmt nun jemand diese Funktion, der bereits als Fraktionschef im Europäischen Parlament mehrfach unter Beweis gestellt hat, dass er hat, was es braucht, um den erfolgreichen Weg der EVP weiterzugehen. Manfred Weber ist nicht nur krisenerprobt, sondern auch ein verlässlicher Partner für die christlich-sozialen Parteien in den Nationalstaaten. Ich wünsche ihm für seine neue Aufgabe alles Gute und freue mich auf die weitere, gute Zusammenarbeit für ein stärkeres, resilienteres und besseres Europa.“

„Mit Manfred Weber an der Spitze ist die Europäische Volkspartei gut für die Zukunft gewappnet. Manfred Weber ist ein wahrer Europäer, Vordenker und echter Christdemokrat“, so Europaministerin Karoline Edtstadler.

ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachslehner sagt: „Die Europäische Volkspartei ist nicht nur die stärkste Fraktion im Europäischen Parlament, sondern auch jene mit der längsten Geschichte. Dass die Europäische Union heute ein ernstzunehmender Player in der Weltpolitik ist, ist auch auf die Errungenschaften der Europäischen Volkspartei zurückzuführen. Seit mehr als 20 Jahren arbeitet die EVP für eine demokratische und wirtschaftlich erfolgreiche EU. Jetzt geht es darum, bestmöglich durch die aktuellen Krisen zu kommen und uns auch auf kommende Herausforderungen vorzubereiten. Manfred Weber zeichnet sich durch sein besonnenes Handeln und seine ruhige Hand aus – genau das ist es, was Europa gerade braucht. Ich gratuliere ihm sehr herzlich zur Wahl zum EVP-Präsidenten und wünsche ihm alles Gute.“

