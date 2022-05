Einladung zum Pressegespräch Seilbahnen-Sommerauftakt 2022

Wien (OTS) - Gemeinsam mit dem Fachverband der Seilbahnen Österreichs und der Qualitätsinitiative der „Besten Österreichischen Sommer Bergbahnen“ werfen wir einen Blick zurück auf den Sommer 2021 und beschäftigen uns mit den Aussichten für die kommende Sommersaison. Welche Entwicklungen und Neuerungen stehen in der Seilbahnen-Branche an, welche Bedeutung nimmt der alpine Bergsommer im österreichischen Tourismus ein, welche Nachhaltigkeits-Initiativen verfolgt die Branche und welche Trends werden erwartet? Diese und weitere Fragen werden im Rahmen des Pressegesprächs behandelt.

Die Österreich Werbung und die Seilbahnen Österreich laden Sie daher herzlich ein zum Pressegespräch zum Seilbahnen-Sommerauftakt 2022 am Dienstag, 7. Juni 2022 um 9.30 Uhr in den Räumlichkeiten der Österreich Werbung. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, das Pressegespräch online unter diesem Link zu verfolgen. Ihre Fragen können Sie via Chat-Funktion stellen.

Ihre Gesprächspartner*innen sind

Lisa Weddig, Geschäftsführerin der Österreich Werbung

Franz Hörl, Obmann des Fachverbands der Seilbahnen Österreichs (WKÖ)

Kornel Grundner, Sprecher der „Besten Österreichischen Sommer-Bergbahnen“ (WKÖ) und GF der Leoganger Bergbahnen



Wir bitten um Ihre verbindliche Anmeldung bis 3. Juni unter alexandra.biard @ austria.info

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und stehen für allfällige Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung.

Pressegespräch Seilbahnen-Sommerauftakt 2022

Datum: 07.06.2022, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Österreich Werbung - ÖW

Vordere Zollamtsstraße 13, 1030 Wien, Österreich

Url: https://streaming.ots.at/streaming/oesterreichwerbung-20220607/

