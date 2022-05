Go Global Retail und Janie and Jack übernehmen Brums Milano, eine führende Premium-Kindermodemarke von Preca Brummel SpA

Los Angeles (ots/PRNewswire) - Die Übernahme ist die jüngste strategische Investition von Go Global

Go Global Retail gab heute die Übernahme von Brums Milano bekannt, einem führenden Anbieter von Premium-Kindermode mit mehr als 150 Filialen und Franchise-Geschäften in Italien sowie einer starken Online-Präsenz, die Bekleidung, Schuhe und Accessoires anbietet. Brums wird auch bei La Rinascente und in 300 unabhängigen Großhandelsgeschäften in ganz Italien verkauft.parel, Schuhe und Accessoires.

Preca Brummel SpA wurde 1951 gegründet und ist ein bekanntes italienisches Unternehmen für Kinderbekleidung. Das Unternehmen mit Sitz in Varese, Italien, entwirft, vermarktet und vertreibt Kinderbekleidung und Accessoires unter den Markennamen Brums und MEK.

Brums ist eine klassische italienische Marke, die für Generationen von Kunden bleibende Erinnerungen geschaffen hat. Der Schwerpunkt liegt auf gehobenen Stoffen mit klaren Designs und feinen Details in Größen von Neugeborenen bis zu Teenagern.

Brums Milano wird weiterhin im Großraum Mailand ansässig sein. Go Global wird in die digitalen Fähigkeiten von Brum investieren, einschließlich künstlicher Intelligenz und prädiktiver Analytik. Als Portfoliomarke auf der Janie and Jack Plattform wird sich Brums Milano zunächst auf seine Kernkunden in Italien konzentrieren, mit ihrer modernen Auffassung von Kindermode und ihrem Engagement für nachhaltige Produktentwicklung und Designs.

Go Global hatte Janie and Jack im April 2021 von Gap Inc. übernommen. Janie and Jack hat über 110 Einzelhandelsgeschäfte in den Vereinigten Staaten, einen robusten Online-Flagship-Store und wird auch bei Saks Fifth Avenue und anderen führenden unabhängigen Großhandelsgeschäften in den USA verkauft.

Mit dieser Übernahme wird Go Global Synergien in den Bereichen Technologie, E-Commerce, digitales Marketing, Beschaffung und Zusammenarbeit bei Rohstoffen für die beiden Unternehmen nutzen und so eine globale Plattform für Premium-Kinderbekleidung schaffen.

„Wir freuen uns über unsere erste Investition in Europa", sagte Jeff Streader, Gründer und Managing Partner von Go Global. „Wir werden das gleiche erfolgreiche Konzept anwenden, das wir bei Janie and Jack eingesetzt haben, indem wir das Betriebsmodell neu ausrichten und in die digitalen Fähigkeiten des Unternehmens investieren." Die internationale Reichweite von Go Global wird neue Märkte für Brums Milano in den USA sowie in Großbritannien, Europa, dem Nahen Osten und Asien eröffnen.

Deborah Gargiulo, Partner und Group CFO von Go Global, fügte hinzu: „Unser Team aus erfahrenen Einzelhandels- und Markenspezialisten wird das bestehende, erfahrene Team in den Bereichen digitale Strategie, internationale Geschäftsentwicklung, Lieferkette und globale Operationen ergänzen. Wachstum ist unser oberstes Ziel."

„Wir heißen Brums Milano in der Familie willkommen", sagte Linda Heasley, CEO von Janie and Jack. „Dies ist eine aufregende Gelegenheit für Go Global, Brums und Janie and Jack, und wir freuen uns unglaublich über die globale Expansion unserer Marken. Ich glaube, wir werden gemeinsam eine glänzende Zukunft aufbauen."

Informationen zu Go Global Retail

Go Global Retail wurde 2016 gegründet und ist eine Investmentplattform, die sich auf den Erwerb von Marken im Konsumgütersektor konzentriert. Das Unternehmen investiert angemessenes Kapital, um Marken, die ihr digitales oder globales Potenzial nicht ausschöpfen konnten, zu transformieren und zu vergrößern. Die Partner von Go Global sind Investment-, Einzelhandels- und operative Führungskräfte, die zusammenarbeiten, um einen ganzheitlichen Ansatz für das Wachstum großer Marken durch digitale Transformation in der sich ständig weiterentwickelnden Welt des globalen Einzelhandels zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.goglobalretail.com

Informationen zu Janie & Jack

Janie and Jack ist eine Premium-Kinderbekleidungsmarke mit Sitz in San Francisco, Kalifornien. Das Unternehmen ist als Designhaus tätig und entwickelt saisonale Kollektionen mit modernen Interpretationen der klassischen Mode. Janie and Jack ist bekannt für familiäre Momente, durchdachte Details und denkwürdige Geschenke. Janie and Jack gibt es in den Vereinigten Staaten für Kinderbekleidung von Neugeborenen bis Größe 6 und janieandjack.com für Kinder bis zu Größe 16. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.janieandjack.com/

Informationen zu Brums Milano

Brums Milano wurde 1951 in Varese, Italien, gegründet. Die Marke ist ein historischer Marktführer für hochwertige Kindermode, die in über 450 Verkaufsstellen in ganz Italien angeboten wird. Das Unternehmen entwirft, vermarktet und vertreibt Kinderbekleidung und Accessoires unter den Markennamen Brums und MEK. https://www.brums.com/it/

