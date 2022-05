Einladung: VGT-Demo gegen den „Zirkus am Gürtel“

Tierschutz protestiert gegen tierfeindliche Unterbringung neben einer 15-spurigen Straße

Wann: 1. Juni, 16.30 – 17.30 Uhr

Wo: Margaretengürtel 53-55, 1050 Wien

Was: Tierschützer:innen machen mit Flyern, Transparenten und Kostümen die Bevölkerung darauf aufmerksam, dass Tiere am Gürtel nichts verloren haben!

Bereits in den letzten Jahren stand der Circus Safari in der Kritik, weil er seinen Zirkus mitten am Verteilerkreis aufbaute, wo die Tiere tagein tagaus die Abgase der mehrspurigen Straße einatmen mussten! Wegen schlechter Tierhaltung und Gesetzesübertretungen wurde der Zirkus immer wieder angezeigt. Doch passiert ist nichts. Jetzt setzt der Skandal-Zirkus noch eins drauf und schlägt seine Zelte mitten am Gürtel auf! Der Tierschutz reagiert verärgert und kündigt Proteste an.

Der VGT hat eine Petition ins Leben gerufen, die ein österreichweites Auftrittsverbot von Tieren in Zirkussen fordert.

Tierschutz protestiert gegen tierfeindliche Unterbringung von Pferden, Kamelen und anderen Tieren neben einer 15-spurigen Straße

Url: https://vgt.at/presse/news/2022/news20220518mn_2.php

