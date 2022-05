Caritas präsentiert „PEACE FOR UKRAINE“ Sweater von peng!

Der Special Edition Sweater von peng! ist in limitierter Edition ab Mittwoch, 1. Juni erhältlich. 100% der Einnahmen fließen direkt an die Ukraine-Nothilfe der Caritas.

Wien (OTS) - Der Krieg in der Ukraine wird grausam fortgeführt und verursacht täglich dramatisches Leid. Andreas Knapp, Auslandshilfegeneralsekretär der Caritas Österreich und Krisenstabsleiter berichtet: „Die humanitäre Lage ist katastrophal und spitzt sich täglich zu. Menschen sitzen in umkämpften Gebieten fest, überall im Land erfolgen gezielte Angriffe auf Infrastruktur und Wohngebäude. Wenn es in diesen Tagen so etwas wie eine gute Nachricht gibt, dann die, dass die Hilfe, die Organisationen und zahlreiche Freiwillige leisten, ankommt.“

Das Design- und Mode-Studio peng! setzt jetzt ein Zeichen für Frieden und Freiheit für die Ukraine und launcht den „PEACE FOR UKRAINE“ Sweater. Eine Initiative, die konkrete Hilfe bedeutet, denn 100% der Einnahmen fließen direkt in die Ukraine-Nothilfe der Caritas. Der fair produzierte, blaue Sweater mit Friedenstaube und Landkarte der Ukraine sowie GPS-Koordinaten von Kyjiv auf den Ärmeln ist in limitierter Edition ab dem 1. Juni über peng! und die Caritas (https://shop.caritas.at/peng-caritas-ukraine-pullover) erhältlich.

Das Team hinter peng! rund um Roman Globan stellt hochwertige Mode her, lokal produziert und – das ist nicht verhandelbar – stets auf maximal 100 Stück pro Item limitiert. So erschafft das Wiener Modelabel eine Begehrlichkeit für Merchandise-Artikel – und in diesem Fall für die gute Sache. Knapp: „Aktionen wie diese tragen dazu bei, dass wir uns an den Krieg in unserer Nachbarschaft nicht gewöhnen. Geflüchtete Menschen und jene, die in der Ukraine ausharren müssen, brauchen weiterhin dringend unsere Hilfe. Als Caritas tun wir unser Möglichstes, um diese Hilfe rasch und unbürokratisch zu leisten.“ Fast 1,5 Millionen Menschen hat die Caritas mit ihrer Hilfe in der Ukraine bisher erreicht. Ein Dutzend Hilfstransporte sichert die Versorgung tausender Menschen. Und auch in den Nachbarländern und in Österreich ist die Caritas bei der Versorgung geflüchteter Menschen aktiv. Knapp: „Klar ist, die Hilfe wird einen langen Atem brauchen. Und die Bewältigung dieser Krise können wir nur gemeinsam schaffen.“

