Robert Zillner neuer „Vice President Finance“ bei NTT Ltd. in Österreich

39-jähriger Niederösterreicher verstärkt österreichisches Führungsteam des japanischen IT-Konzerns

Wien (OTS) - Der global tätige IT-Dienstleister NTT Ltd. verstärkt in Österreich sein Führungsteam mit einem langjährigen Mitarbeiter: Robert Zillner ist bereits seit acht Jahren unter anderem als Controller und Senior Finance Manager bei NTT tätig. Jetzt wurde er als „Vice President Finance“ in die Geschäftsführung berufen. Er übernimmt die Position von Nadja Huber, die konzernintern zur „Senior Director - Head of Financial Accounting Europe“ aufgestiegen ist.

„Ich bin mit dem Finanzbereich, sprich mit Controlling und Accounting, von NTT gut vertraut“, sagt Robert Zillner. „Neu ist für mich aber der strategische Part, den eine Geschäftsführungsposition mit sich bringt. Es geht hier viel um die Vision des Unternehmens und die Konzernstruktur. Diese neue Herausforderung finde ich sehr spannend.“ Vor seiner Bestellung in die Geschäftsführung hat er als Senior Finance Manager bereits die Bereiche Controlling und Accounting verantwortet und davor war er als Head of Accounting & Treasury für die Neuaufstellung und Weiterentwicklung des Accounting Teams zuständig.

Zillner hat an der Wirtschaftsuniversität Wien neben strategischem Controlling und Organisation Informationswirtschaft und italienische Wirtschaftskommunikation studiert. Danach hat er den postgradualen Universitätslehrgang in „Modern Management – Controlling“ an der Karl-Franzens-Universität in Graz absolviert. Während seiner Studienzeit verbrachte Zillner ein Jahr an der Universität LUISS Guido Carli in Rom, wo er eine Feldstudie für seine Diplomarbeit durchführte. Er ist auch geprüfter Bilanzbuchhalter sowie zertifizierter IFRS Accountant.

„Robert Zillner ist die Optimalbesetzung für den Finanzbereich in der Geschäftsführung“, freut sich Roman Oberauer, Country Managing Director von NTT Ltd. in Österreich, über die Verstärkung in der Geschäftsleitung. „Er kennt das Unternehmen und die Kostenstruktur bereits seit Jahren, was für uns die Einschulungsphase extrem erleichtert. Es ist natürlich auch bereits ein großes gegenseitiges Vertrauen da, was die Zusammenarbeit in der Geschäftsführung sehr vereinfacht.“

Der gebürtige Wiener Robert Zillner wohnt mittlerweile mit seiner Familie im niederösterreichischen Baden. 2021 kam seine Tochter Diana zur Welt. Seither verbringt die Familie viel Zeit in der Natur. Zu seinen Hobbies zählen außerdem die italienische Küche, das Reisen sowie Film und Musik.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Pamela Posch, MA

PR & Communications Manager

+43 720 380 126 113

presse.at @ global.ntt

services.global.ntt