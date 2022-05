Am 1. Juni startet das neue Mitmach-Budget in der Josefstadt

Mitmach-Budget ist Instrument der Bürger*innen-Beteiligung im 8. Bezirk. Josefstädter*innen bringen ihre Ideen ein, die dann von der Bezirksvertretung behandelt werden.

Wien (OTS) - Zwischen 1. Juni und 21. August 2022 sind die Josefstädter*innen aufgerufen, ihre Idee fürs Mitmach-Budget einzubringen – einfach online auf mitgestalten.wien.gv.at oder mit einer Ideenkarte, die demnächst sämtlichen Haushalten zugestellt wird. Die Ideenkarte kann auch persönlich in der Bezirksvorstehung abgegeben oder in einem der pinken „Kümmerbriefkasten“ im Bezirk eingeworfen werden. Über das Mitmach-Budget können Projekte finanziert werden, die in die Verantwortung des Bezirks fallen. Neben der Gestaltung des öffentlichen Raums, Begrünung, Klima-Maßnahmen und Mobilität sind das auch Fragen des Zusammenlebens und kulturelle Initiativen.



„Um die hohe Lebensqualität im Bezirk weiter zu verbessern, müssen wir

zusammenhalten. Wir haben in den nächsten Jahren viel vor und freuen uns vor allem auf Ihre Vorschläge. Sie wissen am besten, wo es mehr Begrünung im Hitzesommer braucht, wo die Verkehrssicherheit verbessert werden soll, welche soziale Initiative noch fehlt oder Orte der Begegnung in der Nachbarschaft gut wären. Mit dem Mitmach-Budget Josefstadt laden wir alle Bewohner*innen ein, sich aktiv bei der Gestaltung der Josefstadt einzubringen!“, so Bezirksvorsteher Martin Fabisch.



„Nur gemeinsam können wir die Herausforderungen unserer Zeit lösen. Und dabei sind wir angewiesen auf die Ideen aus der Bevölkerung und der vielen Institutionen im Bezirk. Wir nehmen im 8. Partizipation ernst!“, so Bezirksvorsteher-Stellvertreterin und Finanzausschuss-Vorsitzende Lena Köhler.



Ideen sammeln bei Vor-Ort-Terminen im Bezirk



An folgenden Terminen werden im Bezirk das Mitmach-Budget vorgestellt und gleichzeitig Ideen der Bürger*innen gesammelt:



- 3. Juni 2022, 14:00 - 18:00 Uhr, Info-Stand der Agenda Josefstadt am

Nachbarschaftstag, Zeltgasse 7

- 11. Juni 2022, 12:00 - 13:30 Uhr: Wahrnehmungs-Spaziergang am Tag der

ACHTsamkeit, Treffpunkt: Schlesingerplatz

- 22. Juni 2022, 17:30 - 20:30 Uhr: Klima-Puzzle + Aktivierung fürs Mitmach-Budget, Albertgasse 13-15

- 30. Juli, 9:00 - 12:00 Uhr, Info-Stand am Biomarkt Lange Gasse



Details zu den Terminen gibt es unter mitgestalten.wien.gv.at



Ideen auf mitgestalten.wien.gv.at kommentieren



Welche Ideen haben das Potenzial, das Leben im Bezirk zu verbessern? Gibt es Fragen an die Ideengeber*innen? Wie könnte die Idee noch breitere Wirkung erzielen? An wen oder was sollte noch gedacht werden? Alle Josefstädter*innen sind eingeladen, die eingereichten Ideen im Internet unter mitgestalten.wien.gv.at zu kommentieren.



Von der Idee zur Umsetzung



Die eingereichten Ideen werden auf finanzielle und technische Machbarkeit und ihre Wirkung auf Klima und Menschen im Bezirk hin geprüft. Darauf basierend empfiehlt eine Begleitgruppe aus interessierten Bürger*innen und Bezirksrät*innen, Ideen in Form von Anträgen den Ausschüssen und

Kommissionen des Bezirks weiterzureichen. Die Ideengeber*innen können für die persönliche Präsentation auch in die entsprechenden Sitzungen eingeladen werden. Ob und wie Ideen umgesetzt werden, wird in den öffentlichen Sitzungen der Bezirksvertretung entschieden, die live im Internet unter josefstadt.wien.gv.a übertragen werden! Nach dem Beschluss werden Anträge an die zuständigen Fachdienststellen der Stadt Wien für eine Prüfung oder Umsetzung weitergeleitet. Sie erhalten Rückmeldung auf Ihre eingereichte Idee. So kann jede und jeder die Verteilung des Bezirksbudgets mitgestalten.



Rückfragen & Kontakt:

Als Ansprechpartner für Medienanfragen steht seitens der Bezirksvorstehung Josefstadt Matthias Holzmüller zur Verfügung.



matthias.holzmueller @ wien.gv.at

01 4000 08114,