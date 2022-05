Land Kärnten macht mit 121 Gemeinden „gesund“ mobil

LHStv.in Prettner: Bereits 121 der 132 Kärntner Gemeinden sind „präventiv“ mit an Bord – Pro Jahr rund 800 Veranstaltungen und gesundheitsfördernde Offensive

Klagenfurt (OTS) - „Gesundheitspolitik beginnt nicht bei der Behandlung von Krankheit, sondern beim Erhalt der Gesundheit – daher kommt der Gesundheitsförderung und Prävention auch so eine große Bedeutung zu“, betonte heute, Dienstag, Gesundheitsreferentin LHStv.in Beate Prettner im Anschluss an die Regierungssitzung. In dieser legte sie dem Regierungskollegium den Jahresbericht 2021 des Sachgebietes Gesundheitsförderung und Krankheitsvermeidung vor – mit eindrucksvollen Zahlen. „Wir haben in Kärnten bereits 121 der 132 Gemeinden mit an Bord: Gemeinsam mit diesen „Gesunden Gemeinden“ ist es unser Ziel, die Bevölkerung für den Bereich der Gesundheit zu sensibilisieren und die Menschen bei der Entwicklung gesunder Lebensgewohnheiten zu unterstützen“, erklärte Prettner.



Trotz coronabedingter Einschränkungen wurden im Vorjahr knapp 800 Veranstaltungen durchgeführt. Zudem konnte eine Vielzahl an Projekten weiter ausgebaut werden: „Von der Depressionsvorbeugung über Suizidprävention bis zu den Offensiven „Frühe Hilfen“ und „Schwimm dich fit und gesund“ oder den Stammtischen für pflegende Angehörige“, wies die Gesundheitsreferentin exemplarisch auf die wichtigsten Projekte hin. Projekte, die „selbstverständlich auch heuer weitergeführt und verstärkt werden“, so Prettner. Im Jahr 2021 fanden in 69 Gemeinden insgesamt 73 kostenlose Schwimmkurse in den Gemeindebädern statt. Dadurch erhielten 1.587 teilnehmende Kinder – davon waren ¾ der Kinder Anfänger – im Alter von fünf bis acht Jahren einen fünftägigen Schwimmkurs.



Beim Projekt „Frühe Hilfen“ wies Prettner darauf hin, dass im Vorjahr 273 Familien begleitet wurden. Die Umsetzung erfolgte in den Regionen Klagenfurt Stadt/Land, Villach Stadt/Land, Wolfsberg, Spittal an der Drau und St. Veit an der Glan. Bis spätestens 2024 sollen alle übrigen Bezirke - Völkermarkt, Feldkirchen und Hermagor - in das Projekt aufgenommen werden.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Kärntner Landesregierung, Landespressedienst

050 536-10201

www.ktn.gv.at