10 Jahre WIMBERGER Schörfling

Oberösterreichischer Marktführer feiert Jubiläum

Schörfling (OTS) - Vor zehn Jahren eröffnete das oberösterreichische Familienunternehmen WIMBERGER den Standort in Schörfling am Attersee. Heute sind in Schörfling mehr als 70 Mitarbeiter beschäftigt und werden jährlich über 100 Hausbauprojekte von Braunau bis Bad Goisern und vom nördlichen Salzburg bis Golling umgesetzt.

Die WIMBERGER Gruppe vereint 8 Betriebe aus dem Bau- und Baunebengewerbe an 12 Standorten in Ober- und Niederösterreich unter sich und beschäftigt mehr als 800 Mitarbeiter, davon 100 Lehrlinge.

