AVISO: Donnerstag, 02.06., 09:30 Uhr, Platz der Menschenrechte: “Mieten deckeln, Wohnraum schaffen, Spekulanten enteignen!"

Zeltstadt-Medienaktion und Kampagnenvorstellung der Sozialistischen Jugend Österreich zum Auftakt der Kampagne “Keine Profite mit der Miete!”

Es ist höchste Zeit, dass die Bundesregierung ihre Verantwortung wahrnimmt und dem Mietpreis-Horror ein Ende setzt! Paul Stich, SJ

Wien (OTS) - “Wohnen ist ein Menschenrecht - und dennoch kämpfen besonders in Zeiten der aktuellen Teuerung immer mehr Menschen damit, ihre Miete zu zahlen oder eine leistbare Wohnung zu finden. Es ist höchste Zeit, dass die Bundesregierung ihre Verantwortung wahrnimmt und dem Mietpreis-Horror ein Ende setzt! “, sagt Paul Stich, Vorsitzender der Sozialistischen Jugend.



Die SJ veranstaltet zum Start ihrer großen Kampagne „Keine Profite mit der Miete!“ eine Medienaktion am Platz der Menschenrechte. In diesem Rahmen wird die Kampagne auch vorgestellt.

Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen.



Wann: Donnerstag, 02.06., 09:30 Uhr

Wo: Platz der Menschenrechte, Mariahilfer Straße 1, 1070 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Jakob Rennhofer

SJ-Pressesprecher

+43 664 / 541 70 80

office @ sjoe.at

www.sjoe.at