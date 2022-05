Leerstandssteuer ist Mogelpackung, Herr Landeshauptmann!

Besteuerung von Leerstand ist keine taugliche Maßnahme zur Bekämpfung von Spekulation und trifft alle Immobilieneigentümer!

Wien (OTS) - Der Österreichische Haus- und Grundbesitzerbund (ÖHGB, www.oehgb.at) ist die größte freiwillige Interessenvertretung heimischer Haus- und Wohnungseigentümer. „Unsere Mitglieder zählen zum Kreis kleiner und mittelständischer Immobilieneigentümer“, erläutert ÖHGB-Präsident RA Dr. Martin Prunbauer die Mitgliederstruktur dieser Vereinigung.

Prunbauer wendet sich entschieden gegen den Vorwurf des Tiroler Landeshauptmanns Platter und seines Wohnbausprechers, wonach sich der Verband „vor den Karren von Spekulanten spannen“ ließe: „Wir vertreten Menschen, die oft schon über Generationen hinweg ein Haus besitzen, dieses bewirtschaften und häufig auch selbst darin eine Wohnung bewohnen sowie Wohnungseigentümer“ und führt näher aus: „Eines sollte den politischen Entscheidungsträgern klar sein: Kleine Eigentümer können von der geplanten Leerstandssteuer wie alle Immobilieneigentümer betroffen sein.“ Sollen – so wie es der Tiroler Landeshauptmann beabsichtigt - mit einer Leerstandssteuer ausschließlich jene getroffen werden, die Eigentum horten und damit spekulieren, müssten so viele Ausnahmen geschaffen werden, um nicht auch jene zu treffen, die plausible Gründe haben, weshalb ihre Wohnung nicht bewohnt ist. Es steht auch jedem Eigentümer zu, sein Eigentum so zu nützen, wie er es möchte.

Eindringlich warnt der Österreichische Haus- und Grundbesitzerbund davor, an der Verfassung zu rühren, um – wie es Landeshauptmann Platter beabsichtigt – das Wohnungswesen in Länderhand zu bekommen. Eine Verfassungsänderung, nur um höhere Steuern – diese wären nach derzeitiger Rechtslage verfassungswidrig - vorschreiben zu können, ist strikt abzulehnen. Mit der Verfassung spielt man nicht!

Prunbauer erinnert die Politik an das Versprechen „Keine neue Steuern!“ und auch daran, dass Versprechen zu halten sind. Er wünscht sich ein Vorgehen mit mehr Vernunft und weniger Emotion. Eine Leerstandssteuer hat nachweislich keinen Lenkungseffekt und ist eine Mogelpackung.

Mehr über den ÖHGB

