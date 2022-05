Anmeldungen zum „Symphoniker“-Konzert in Meidling

Wien (OTS/RK) - „Die ‚Wiener Symphoniker‘ sind das Orchester aller Wienerinnen und Wiener“, erklärt der Präsident der Vereinigung „Meidlinger Kulturkreis“, Gerhard Weiß. Das rund um den Globus geschätzte Ensemble gastiert am Mittwoch, 22. Juni, in Meidling und bringt beim kurzweiligen „Grätzl-Konzert“ im Festsaal der „Berufsschule Längenfeldgasse“ (12., Längenfeldgasse 13-15) ab 19.00 Uhr ein schwungvolles Programm zu Gehör. An dem Abend dirigiert Gabor Kali (Ungarn) das berühmte Orchester. Durch das Konzert führt die Moderatorin Ulla Pilz. Der Eintritt ist frei. Anmeldungen zu dieser Veranstaltung sind erforderlich: Telefon 0677/638 88 271 („Meidlinger Kulturkreis“) bzw. E-Mail mkk12@outlook.com.

Die Besucher*innen werden um Beachtung der aktuellen Corona-Richtlinien gebeten. Seit 1978 besteht der Verein „Meidlinger Kulturkreis“, dessen vielfältige Aktivitäten von der Enthüllung einer Gedenktafel am einstmaligen Wohnhaus des Mundart-Dichters Anton Krutisch (1921 – 1978) im 12. Bezirk bis zu Ausstellungen (Heinz Conrads, Hans Moser, Elfriede Ott, etc.) und Konzerten, etwa mit den stimmgewaltigen „Bolschoi Don Kosaken“, reichen. Internet-Info: https://meidlinger-kulturkreis.jimdofree.com.

