Insolvenzen in der D-A-CH-Region werden Tsunami in der Wirtschaft auslösen

Private Equity bereitet sich auf Wirtschaftscrash vor

Wien (ots) - Die europäische Wirtschaft ist instabil, Inflationsraten in den Ländern klettern in bisher nie dagewesene Höhen und Insolvenzwellen werden überall erwartet.

Olaf Zachert, Geschäftsführer der Zachert Private Equity GmbH: "Nach zwei Jahren Pandemieeinschränkungen, der aktuelle Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, die Auswirkungen der Sanktionen und nun auch noch die Verknappung von Rohstoffen aller Art- Konzerne, Family Offices und andere PE-Fonds stehen vor großen Herausforderungen. Veräußerungen von Unternehmen sind eine der Schlüssellösungen, um verlustbringende Unternehmen noch eine Zukunft zu geben und Eigenkapitalwert für Aktionäre und Gesellschafter oder Anleger zu schaffen."

Welche Möglichkeiten es diesbezüglich gibt, was Unternehmen tun können - das ist ein Teil der 0100 Conference in Wien.

Die Zachert Private Equity GmbH mit Sitz in Deutschland und den USA ist Hauptsponsor der exklusiven Investorenkonferenz 0100 Conference in der österreichischen Hauptstadt. Als Bestandteil der Vienna UP'22, dem größten dezentralen, von der Community betriebenen Festival zu Innovation und Unternehmertum im Herzen Europas, ist die 0100 Conference der wesentliche Investorentreffpunkt.Olaf Zachert, Geschäftsführer der Zachert Private Equity GmbH wird als Hauptredner am Eröffnungspanel teilnehmen. "Es ist die wichtigste Branchenkonferenz der D-A-CH-Region. Wir erwarten innovative, gute Gespräche."

