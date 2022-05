SPÖ-Deutsch zu 2,5 Jahre Türkis-Grün: „Zweieinhalb verlorene Jahre für Österreich – Neuwahlen jetzt!“

Nehammer-Regierung ist am Ende: „Statt für Bevölkerung zu arbeiten, streitet Regierung und produziert einen Skandal nach dem anderen“ – SPÖ hat die richtigen Lösungen fürs Land

Wien (OTS/SK) - „Viel Lärm um nichts“ – mit diesen Worten kommentiert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch die gestrige „Selbstbeweihräucherungs-Bilanz“ von ÖVP-Generalsekretärin Sachslehner zu 2,5 Jahre türkis-grüne Regierung. „Die türkis-grüne Halbzeitbilanz ist desaströs. Statt für Österreich und die Menschen in unserem Land zu arbeiten, ist die Regierung nur mit sich selbst, mit Streit und Skandalen beschäftigt, in deren Zentrum immer wieder die bis zum Hals im Korruptionssumpf steckende ÖVP steht. Verantwortlich für das Versagen von Türkis-Grün ist zu 100 Prozent ÖVP-Kanzler Nehammer. Nehammer hat weder Leadership noch einen Plan für Österreich“, so Deutsch, der klarstellt, dass die Regierung weder Lösungen für die Probleme der Menschen wie etwa die Teuerung hat, noch bei zentralen Zukunftsthemen etwas weiterbringt. ****

„Nehammer kann Kanzler nicht, mitten in Krisenzeiten mit drängenden Herausforderungen wie dem Ukraine-Krieg, der Teuerungswelle und der Energiekrise ist der türkise Kanzler auf Tauchstation und Verantwortungsflucht“, so Deutsch, für den feststeht: „Während die SPÖ Konzepte und Lösungen am laufenden Band vorlegt, kommt von der Regierung außer leeren Ankündigungen, Showpolitik und Mogelpackungen nichts. Hinter uns liegen zweieinhalb verlorene Jahre für Österreich, die sich nicht wiederholen dürfen. Die unfähige und instabile türkis-grüne Regierung soll dieses Trauerspiel endlich beenden und eingestehen, dass sie nicht mehr arbeiten will und endlich den Weg für Neuwahlen freimachen“, so Deutsch heute, Dienstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. (Schluss) mb/bj

