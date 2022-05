ORF III am Mittwoch: Neuproduktionen von „Heimat Österreich“ und „Landleben“

Außerdem: Bundesratsenquete live und zwei Folgen „treffpunkt medizin“

Wien (OTS) - ORF Kultur und Information zeigt im Hauptabend am Mittwoch, dem 1. Juni 2022, eine „Heimat Österreich“-Neuproduktion über das „Almleben rund um den Hochlantsch“, anschließend geht es in einer „Landleben“-Premiere nach „St. Martin am Grimming“. Nach einer weiteren „Landleben“-Ausgabe stehen zwei „treffpunkt medizin“-Dokumentationen über die Auswirkungen des Sonnenlichts auf den Menschen und die heilende Kraft des Waldes auf dem Programm. Danach beschließt ein „DialogForum“ zum aktuellen ORF-Public-Value-Bericht den Mittwochabend.

Ab 9.00 überträgt „Politik live“ die Bundesratsdebatte zum Thema „Die Zukunft dezentraler Lebensräume“ im Rahmen einer parlamentarischen Enquete. Es referieren der ehemalige EU-Kommissar und ehemalige Landwirtschaftsminister Franz Fischler (ÖVP), der Arbeits- und mittlerweile neue Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) und Energieministerin Leonore Gewessler (Die Grünen). Vertreter der Länder wie etwa Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) zeigen auf, wie progressiv und eigeninitiativ Bundesländer sein können. Über Stärken und Schwächen der österreichischen Regionen klärt Gabriel Felbermayr vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) auf. Die Übertragung kommentieren Vera Schmidt und Astrid Wibmer.

Steile Hänge, abgelegene Hütten, stille Orte: Um 20.15 Uhr widmet sich ORF III in einer neuen „Heimat Österreich“-Dokumentation dem „Almleben rund um den Hochlantsch“ (20.15 Uhr). Darin porträtiert Regisseur Wolfgang Scherz Menschen, die in der Region aufgewachsen sind und sich nichts anderes vorstellen können, als hier zu leben.

Eine „Landleben“-Neuproduktion führt nach „St. Martin am Grimming“ (21.05 Uhr). Wie ein steinerner Riese liegt der höchste freistehende Berg Europas zwischen dem Ennstal und dem Hinterberger Tal in der Obersteiermark. An den steilen Hängen des Grimmings hat sich das traditionelle alpine Leben über die Generationen erhalten.

„Der Hüttenwirt vom Kandel“ (21.55 Uhr), eine weitere „Landleben“-Ausgabe, begleitet Andreas Beha, den urigen Wirten der Gummenhütte, bei seinem Alltag. Laut ihm kommen die Leute zu seiner Hütte hinauf, um „runterzukommen“.

Im Spätabend zeigt ORF III zwei „treffpunkt medizin“ Dokumentarfilme:

In „Gesundsheitsmythen: Sonnenlicht“ (22.30 Uhr) wird die heilende Kraft der Sonne einem Faktencheck unterzogen: Kann Sonnenlicht den Blutdruck senken, Körperfett wegschmelzen oder die Knochen stärken? Würde das menschliche Immunsystem ohne sie völlig zusammenbrechen? Danach steht in einer zweiten Dokumentation „Der Wald als Heiler – Der Biophilia-Effekt“ (23.20 Uhr) im Mittelpunkt. Darin gehen Expertinnen und Experten verschiedener Disziplinen der Frage nach, ob der Wald als Erlebniswelt auch ein vielversprechendes Setting für medizinische Therapien sein könnte, u. a. bei Herz-Kreislauf- und Suchterkrankungen, Übergewicht, Burnout oder Hyperaktivitätsstörungen.

Das „DialogForum – Qualität auf dem Prüfstand“ (0.00 Uhr) anlässlich der Veröffentlichung des dritten Teils des aktuellen ORF-Public-Value-Berichts beschließt den ORF-III-Abend. Die übergeordneten Fragen der Diskussionsveranstaltung im ORF RadioKulturhaus: Was sollen öffentlich-rechtliche Medien heute leisten? Welchen konkreten Nutzen haben die Menschen vom ORF? Als Moderator fungiert Klaus Unterberger.

