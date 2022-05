Sonnenpakete für alle: Zweite Mitmach-Phase für Bürger*innen-Solarkraftwerk am Wiener Zentralfriedhof

Verkauf der Sonnenpakete geht in die nächste Runde – ca. 2.500 Sonnenpakete stehen zur Verfügung – Paket-Verkauf solange der Vorrat reicht

Wien (OTS) - Das Bürger*innen-Solarkraftwerk am Wiener Zentralfriedhof erfreut sich großer Beliebtheit. In der ersten Verkaufsphase der Sonnenpakete für Nutzer*innen des Digitalen Grabs der Friedhöfe Wien haben Interessent*innen rund 1.500 der insgesamt 4.000 verfügbaren Sonnenpakete erworben. Mit 1. Juni startet der offene Verkauf. Alle interessierten Wiener*innen können sich Sonnenpakete unter www.wienenergie.at/bskw-zentralfriedhof sichern, solange der Vorrat reicht. „Ab sofort heißt es: Sonnenpakete für alle! Wir freuen uns sehr, dass unsere Klimaschutz-Beteiligungsaktionen auf so großes Interesse und Beliebtheit stoßen. Mit unserem Bürger*innen-Solarkraftwerk am Wiener Zentralfriedhof können alle am Klimaschutz teilhaben. So bringen wir gemeinsam die Energiewende in der Stadt voran!“, erklärt Michael Strebl, Vorsitzender der Wien Energie-Geschäftsführung.



Sonnenstrom-Produktion mit außergewöhnlicher Umgebung

Das Solarkraftwerk steht auf den Flächen der Friedhofsgärtnerei am Gelände des Wiener Zentralfriedhofs. Dort produziert die Anlage Sonnenstrom, der Großteils direkt vor Ort eingesetzt werden kann, etwa für das Aufladen der von Elektro-Betriebsfahrzeugen. Wird mehr produziert als benötigt, fließt der überschüssige Ökostrom ins Stromnetz. Das Solarkraftwerk am Gelände der Friedhöfe Wien produziert Sonnenstrom mit 1,4 Megawatt Leistung für umgerechnet 570 Wiener Haushalte.

Klimaschutz zum Mitmachen und Erleben

Das Einbindungsmodell beim Bürger*innen-Solarkraftwerk wird mit Gutscheinen – sogenannten „Sonnenpaketen“ umgesetzt. Sonnenpakete können zu je 250 Euro gekauft werden. Eine Person kann bis zu fünf Pakete erwerben. Für jedes Sonnenpaket erhält der*die Käufer*in über die nächsten fünf Jahre eine Vergütung in Form eines jährlichen Gutscheins auf die Stromrechnung oder für den Online-Shop der Gärtnerei der Friedhöfe Wien.

So funktionierts: Von jedem Sonnenstrahl profitieren

Jedem Sonnenpaket wird fiktiv ein PV-Modul mit einer Leistung von 300 Watt-Peak zugeordnet und die Jahresproduktion abgerechnet. Für jede erzeugte Kilowattstunde (kWh) Sonnenstrom gibt es eine Vergütung von 17,09 Cent. Als Minimalwert wird eine Erzeugung von 300 kWh pro Jahr und Paket garantiert, das entspricht mindestens 51,27 Euro und einer Rendite von 0,84 Prozent. In einem durchschnittlichen Sonnenenergie-Jahr können sich Käufer*innen aber durchaus eine Stromproduktion von 315 kWh und mehr erwarten, was einer Rendite von etwa 2,51 Prozent (ca. 53,83 Euro) entspricht.

Sonnenpakete sichern unter: www.wienenergie.at/bskw-zentralfriedhof

