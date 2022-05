Royaler Schwerpunkt im ORF: „Elizabeth II – Ein Leben für die Krone“

Am 1. Juni um 20.15 Uhr in ORF 2, dazu „WELTjournal“ über die Queen und ihre Premierminister und Helen Mirren als „Die Queen“

Wien (OTS) - Der royale Schwerpunkt zum 70-jährigen Thronjubiläum von Elizabeth II geht am Mittwoch, dem 1. Juni 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2 weiter: Seit Jahrzehnten verkörpert Elizabeth Alexandra Mary Windsor die britische Monarchie – als Staatsoberhaupt genauso wie als Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Millionen Menschen weltweit kennen die Queen aus Zeitschriften, Dokumentationen oder Büchern – keine Monarchie kann sich an Bekanntheit mit der britischen messen. Was macht die Queen so faszinierend? Was verkörpert sie seit Jahrzehnten, wie hält sie es mit der Familie und was ist eigentlich in ihrer Handtasche? Birgit Fenderl wirft gemeinsam mit Roland Adrowitzer sowie Adels- und Society-Expertin Marion Nachtwey unter dem Titel „Elizabeth II – Ein Leben für die Krone“ einen Blick auf das Phänomen Elizabeth II.

Ebenfalls am 1. Juni beleuchtet „WELTjournal: Die Queen und ihre Premierminister“ um 22.30 Uhr in ORF 2 das Verhältnis zwischen der Monarchin und den britischen Regierungsspitzen. Sie hat 14 Premierminister miterlebt und diese zu mehr als 3.500 wöchentlichen Privataudienzen empfangen: von Winston Churchill, der von seiner jungen Königin begeistert war, über die schwierige Beziehung zur „Eisernen Lady“ Margaret Thatcher bis hin zum Brexiteer Boris Johnson. Der Film lässt zugleich die 70 Jahre ihrer Regentschaft Revue passieren, mit den freudigen und tragischen Ereignissen im Königshaus sowie den gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen, die Großbritannien in den vergangenen Jahrzehnten geprägt haben.

Helen Mirrens Oscar-gekrönte Darstellung der britischen Königin sorgt danach für Filmvergnügen: Um 23.25 Uhr präsentiert ORF 2 mit dem Spielfilm „Die Queen“ aus dem Jahr 2006 Stephen Frears’ Verfilmung des meisterhaften Drehbuchs von Peter Morgan in Stereo-Zweikanaltontechnik deutsch/englisch. Im Mittelpunkt stehen die Auswirkungen von Prinzessin Dianas Tod auf das britische Königshaus.

„Elizabeth II – Ein Leben für die Krone“ barrierefrei für hörbeeinträchtigtes Publikum

Die Sondersendung „Elizabeth II – Ein Leben für die Krone“, anlässlich des 70. Thronjubiläums der britischen Königin, am 1. Juni um 20.15 Uhr in ORF 2 wird barrierefrei ausgestrahlt. Für gehörlose und hörbehinderte Zuschauer/innen stehen im ORF TELETEXT auf Seite 777 sowie auf der ORF-TVthek Live-Untertitel zur Verfügung. Zudem wird die Sendung mit Österreichischer Gebärdensprache angeboten und von den ÖGS-Dolmetscher/innen Lidija Sammer und Barbara Gerstbach übersetzt – auf ORF 2 Europe (via Satellit und Kabel), ORF 2 SD (via simpliTV), auf der ORF-TVthek via Live-Stream und Video-on-Demand.

