SPÖ-Kucher: „In Portugal steigen die Zahlen, in Österreich haben wir keinen Plan, aber wen kümmert das schon?“

Trotz ausbreitender Welle wird funktionierendes Testsystem zusammengestampft – kein Plan für Herbst, kein Plan Impfquote zu heben – währenddessen verschwinden neun Millionen Impfdosen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher fragt angesichts der sich in Portugal bereits ausbreitenden Corona-Welle durch die BA.5-Mutation, die auch in Österreich schon an Fahrt aufgenommen hat und Prognosen zufolge bereits in einem Monat die vorherrschende Variante in Österreich darstellen wird, was eigentlich die Antwort der Bundesregierung auf diese Entwicklungen ist. „In Portugal steigen die Zahlen, in Österreich stampfen wir gerade das letzte bisschen eines funktionierenden Testsystems zusammen. Um es mit Nehammer zu sagen – aber wen kümmert das schon?“, so Kucher. ****

Dem Gesundheitssprecher der SPÖ ist völlig schleierhaft, wieso die Bundesregierung alles was funktioniert beendet, während sie überall wo Dinge nicht funktionieren wegsieht. Weder gibt es einen Plan, wie man in den nächsten Sommermonaten die Impfquote heben will, noch einen Plan für die Monate im Herbst, in denen „ein böses Erwachen droht, wenn wir den Sommer wieder verschlafen“, so Kucher. Stattdessen gingen neun Millionen Impfdosen verloren, wie die Tageszeitung „Heute“ berichtete. „Aber auch das kümmert die Bundesregierung nicht. ‚Wir impfen ja eh kaum noch‘, denkt man sich dort scheinbar. Ja, genau das ist eines von vielen Problemen im Corona-Chaosmanagement dieser Truppe“, verleiht Kucher seinem Ärger angesichts von sagenhaften zwei Erstimpfungen am Sonntag Ausdruck. (Schluss) lk/lp

