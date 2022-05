AVISO: Verleihung AUVA-„Back to Life“-Award Niederösterreich 2.6.2022

Nach zwei Jahren Pandemie werden Andreas Sauberer und sein ehemaliger Chef Franz Raschbauer mit dem Award ausgezeichnet – Preisverleihung mit Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister

Wien (OTS) - Andreas Sauberer erlitt im Alter von 20 Jahren einen schweren Arbeitsunfall, der sein Leben für immer veränderte. Ein schweres Schädel-Hirn-Trauma führte dazu, dass er halbseitig bewegungseingeschränkt ist. Doch Selbstmitleid war nie Herrn Sauberers Sache. Von Beginn an blickte der junge Mann nach vorne und ging konsequent seinen Weg mit dem Ziel, wieder ein selbstständiges Leben führen zu können.

Vor allem eines war Andreas Sauberer wichtig: Er wollte wieder arbeiten können. Nach der medizinischen Rehabilitation begann er deshalb eine berufliche Reha und kehrte wieder in seine alte Firma, die Nunberger GmbH, zurück. Sein damaliger Chef, Franz Raschbauer (heute in Pension), hat immer zu ihm gehalten und ihn auf seinem langen Weg zurück ins Leben so gut wie möglich unterstützt. Die Wiedereingliederung geschah schrittweise. Da er seinen alten Beruf als Maschinenbauer nicht mehr ausüben konnte, ermöglichte ihm die AUVA eine Umschulung. Andreas Sauberer arbeitet heute als technischer Zeichner bei der Firma Nunberger.

Für diesen engagierten Weg zurück ins Leben und die vorbildliche berufliche Rehabilitation wurden Andreas Sauberer und Franz Raschbauer bereits im Jahr 2020 mit dem AUVA-„Back to Life“-Award geehrt. Die offizielle Preisverleihung, die pandemiebedingt verschoben werden musste, wird am Donnerstag, 2.Juni 2022, nunmehr nachgeholt.

Zeit: Donnerstag, 02.06.2022, 13:00 Uhr

Ort: Niederösterreichisches Landhaus, Leopoldsaal, Haus 1A, Landhausplatz 1, 3100 St. Pölten

An der Preisverleihung nehmen teil:

Landesrätin Mag.a Christiane Teschl-Hofmeister

in Vertretung von Landeshauptfrau Mag.a Johanna Mikl-Leitner

in Vertretung von Landeshauptfrau Mag.a Johanna Mikl-Leitner KommR Peter Engelbrechtsmüller, Vorsitzender der AUVA-Landesstelle für Wien, Niederösterreich und Burgenland

Vorsitzender der AUVA-Landesstelle für Wien, Niederösterreich und Burgenland Mag. Reinhard Minixhofer , Direktor der AUVA-Landesstelle für Wien, Niederösterreich und Burgenland

, Direktor der AUVA-Landesstelle für Wien, Niederösterreich und Burgenland Mag. Johannes Schedlbauer , Direktor der Wirtschaftskammer NÖ

, Direktor der Wirtschaftskammer NÖ Gerda Schilcher, Vizepräsidentin der Arbeiterkammer NÖ



Über den AUVA-„Back to Life“-Award

Arbeitsunfälle schlagen plötzlich und unerwartet zu und verändern das Leben binnen Sekunden. Um die Betroffenen kümmert sich die AUVA von der Akutbehandlung bis zur Rehabilitation, wenn nötig bis zur Unfallrente. Der AUVA-„Back to Life“-Award wird seit 1997 von der AUVA-Landesstelle Wien vergeben. Mit dem Award wurden ursprünglich Menschen ausgezeichnet, die ihre Angehörigen nach schweren Arbeitsunfällen zu Hause pflegen („AUVA-Pflegepreis“). Seit 2016 geht der Preis unter neuem Namen auch an Menschen, die sich nach schweren Arbeitsunfällen mit einer beispielhaften sozialen und beruflichen Rehabilitation ins Leben zurückgearbeitet haben und damit vielen Menschen Mut machen.

Datum: 02.06.2022, 13:00 - 13:30 Uhr

Ort: Niederösterreichisches Landhaus, Leopoldsaal, Haus 1A

Landhausplatz 1, 3100 St. Pölten, Österreich

