NEOS: Wie lange will die Regierung der Preisexplosion noch zuschauen?

Loacker: „Wenn es brennt, greift man zum Feuerlöscher. ÖVP und Grünen ist es aber offenbar egal, dass sich immer mehr Menschen immer weniger leisten können.“

Wien (OTS) - „Die Regierung muss endlich aufwachen und das tun, wofür sie bezahlt wird, nämlich arbeiten“, fordert NEOS-Wirtschaftssprecher Gerald Loacker angesichts der prognostizierten Inflationsrate von 8 Prozent. „Immer mehr Menschen in Österreich können sich immer weniger leisten – am allerwenigsten eine Regierung, die die Arbeit verweigert und meint, mit ein paar Alibiaktionen sei es getan. Die Rekordinflation lässt sich nicht mit ein, zwei Gutscheinchen wegstreicheln, die Rekordinflation verlangt nach echten und entschlossenen Maßnahmen.“



Für eine wirksame und dauerhafte Entlastung sorgen würde eine umgehende Senkung der Lohnnebenkosten und das sofortige und rückwirkende Ende der Kalten Progression. „Aber die Bundesregierung eiert lieber herum und verschiebt die Probleme in irgendwelche Arbeitskreise, statt endlich die auf der Hand liegenden Lösungen umzusetzen“, so Loacker. „Das ist schlicht eine verantwortungslose Unverschämtheit, denn die ständig steigende Inflation spült dem Finanzminister zusätzliche Steuereinnahmen in Milliardenhöhe in die Kasse – Mehreinnahmen, die sich der Staat nicht länger einstreifen darf, sondern den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern zurückzugeben hat.“

Die Krise sei längst in der großen Mitte der Gesellschaft angekommen, so Loacker. „Die Menschen, die jeden Tag hart arbeiten und sich dennoch immer weniger leisten können, erwarten sich zurecht von dieser Regierung endlich einen Plan und Lösungen, wie die Löhne und Gehälter ihre Kaufkraft behalten. Wenn es brennt, greift man zum Feuerlöscher. ÖVP und Grünen ist es aber offenbar egal, dass sich immer mehr Menschen immer weniger leisten können.“

