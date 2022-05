IP Österreich verstärkt ihre Sales Teams und schafft eine neue Abteilung für Innovationen und Crossmedia

Wien (OTS) - In den letzten zwei Jahren setzte der österreichische Bewegtbild-Vermarkter der RTL Deutschland seinen Fokus auf Crossmedialität und Innovationen. Dazu erweiterte die IP Österreich ihr Portfolio enorm und bietet Werbetreibenden neben TV-Werbung auch Display- und Video- Werbung, Influencer Marketing, Addressable/ Connected TV und Digital out of Home. Aufgrund dieser Portfolioerweiterung und der neuen Ausrichtung auf Crossmedialität stellt die IP ihre Expert:innen-Teams für die einzelnen Vermarktungsbereiche breiter auf. So erweitert sie ihr TV- und Online-Sales Team und kreiert eine ganz neue Abteilung, welche sich auf Innovationen, Crossmedia und Startups spezialisiert hat.

Sechsköpfiges Expert:innen-Team für Innovationen, Crossmedia und Startups

Claudia Ostermann-Schabata, Leitung Marketing & Innovation: "Unser Ziel ist es unseren Kund:innen state-of-the-art Werbemöglichkeiten anbieten zu können, um zeitgemäße Kampagnen umzusetzen. Wir wollen Marken wirkungsvoll in Szene setzen und die Zielgruppen effizient, aber auch innovativ erreichen. Zu diesem Zweck haben wir ein sechsköpfiges Team mit absoluten Spezialist:innen auf ihrem Gebiet aufgestellt und es „Innovation Lab“ getauft.“

Das erste Produkt des „Innovation Labs“ der IP sind die kürzlich präsentierten Influencer Spots sowie Live Shopping Events für E-Commerce Kund:innen. Das erste Event wurde bereits umgesetzt. Dazu gewann die IP einen renommierten Mode Online Shop als First Mover.

Auch für Startups & KMUs bietet die IP weiterhin als „Unit 3“ attraktive Werbemöglichkeiten. Diesen Bereich bündeln sie nun ebenfalls in der Innovation & Crossmedia Abteilung.

Zusätzliche Verstärkung auch im Online-Sales Team

Matthias Zottl, Head of Online bei IP Österreich: „Gerade Im Onlinebereich erleben wir einen steigenden Bedarf. Um dieser Nachfrage nachzukommen, haben wir unser Online-Team mit zwei weiteren Expert:innen verstärkt. Denn auch hier haben wir unser Angebot stark erweitert. So bieten wir unter anderem mit unserem neuen Produkt „AUDIOPLAY“ eine Audio- Werbeform im Online Video Bereich und somit eine nie dagewesene Werbemöglichkeit für Hörfunkkund:innen.“

Simone Ratasich, Verkaufsleitung bei IP Österreich: „Ich bin überzeugt, dass das gesamte Sales-Team der IP Österreich, mit TV-Sales, Online-Sales und dem Innovation Lab, unsere Ausrichtung auf Crossmedialität nun auch intern widerspiegelt und unser multimediales Portfolio optimal anbieten kann. Auch wenn wir abteilungsübergreifend arbeiten und kreieren, sind wir nach außen „one team to the customer“ und stehen weiterhin für eine reibungslose und effiziente Zusammenarbeit mit unseren Kund:innen.“

Rückfragen & Kontakt:

Ich freue mich auf Ihre Berichterstattung und stehe für Fragen gerne unter katharina.renner @ ip.at zur Verfügung.



Katharina Renner

PR & Kommunikation

IP Österreich