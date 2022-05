Rolling Pin Award: taste'noy ist bester Caterer 2022

Wien (OTS) - Österreichs wichtigster und größter Award für die Gastronomie und Hotellerie, der Rolling Pin Award, zeichnet ISS Österreich mit der Betriebsgastronomiemarke taste’njoy als besten Caterer des Jahres aus.

Seit vielen Jahren werden mit den Rolling Pin Awards jährlich namhafte VertreterInnen und Unternehmen aus Gastronomie und Hotellerie geehrt, welche durch ihre Kreativität, Ideen und Vorbildwirkung die Gastronomie nachhaltig beeinflussen. Mithilfe eines Onlinevotings haben die MitarbeiterInnen der Gastronomie und Hotellerie die Möglichkeit, die ihres Erachtens besten und innovativsten VertreterInnen in mehr als 10 Kategorien zu nominieren und im Anschluss für sie zu voten.

2022 ist ISS Österreich mit der Gastronomiemarke taste’njoy in der Kategorie „Caterer des Jahres“ als Gewinner ausgezeichnet worden. ISS setzt sich damit erfolgreich gegen namhafte Mitbewerber durch. Der Oscars der Gastronomie, der für die Kategorie „Caterer des Jahres“ vom Unternehmen Nannerl gesponsert wird, wurde im Zuge eines Galaabends stellvertretend an Simon Schiefer und Nicolas Salinger feierlich überreicht. Schieferer ist taste’njoy Mitarbeiter der ersten Stunde und österreichweiter Ansprechpartner für Kunden.

Erich Steinreiber, CEO von ISS Österreich, über die Auszeichnung: „taste'njoy zeichnet sich einerseits von der internationalen Expertise aus, setzt aber andererseits bei Speisen und Angebot ganz klar einen Fokus auf Regionalität und Nachhaltigkeit. Mit dem Award wird dieses Engagement ausgezeichnet. Was mich dabei besonders stolz macht: Mit welcher Leidenschaft und Begeisterung unsere Teams tagtäglich Essen frisch zubereiten und Top-Leistung erbringen. Einmal mehr werden damit unser gesamtes Team und unsere Innovationen in diesem Bereich ausgezeichnet.“ International gehört ISS zu den fünftgrößten Cateringunternehmen.

taste’njoy powered by ISS Österreich

Mehr Freude und Genuss in Einklang mit Zusammenarbeiten am Arbeitsplatz zu bringen – dem hat sich taste’njoy powered by ISS Österreich gänzlich verschrieben. So entstanden ist ein modernes Gastronomiekonzept für Unternehmen. Seit 2017 bietet die Nummer 1 am Facility Services Markt gehobene Mitarbeiterverpflegung an. taste’njoy ist an über 20 Standorten in Österreich vertreten, darunter auch ein öffentlich zugängliches Restaurant im Best Secret, Wien. Rund 200 Mitarbeiter haben im vergangenen Jahr 1,8 Millionen Essen direkt vor Ort beim Kunden frisch zubereitet. 2022 wurde in einer Kooperation mit Schärf & Sons eine eigene Kaffeemarke entwickelt.

