Bezirksmuseum 15: Wissenswertes zur Leopoldstadt

Anmeldung zum Vortrag am 3.6.: bm1150@bezirksmuseum.at

Wien (OTS/RK) - Im Rahmen des Projekts „Bezirksmuseen stellen sich vor“ hält der ehrenamtlich arbeitende Bezirkshistoriker Erhard Chvojka am Freitag, 3. Juni, ab 17.00 Uhr, einen interessanten Vortrag in den Räumen des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus (15., Rosinagasse 4). Unter dem Titel „Der Bezirk zwischen den ‚Donaus‘ – gestern und heute“ beschreibt Erhard Chvojka sowohl die fixe Bezirksgeschichte-Schau als auch Sonder-Ausstellungen im Bezirksmuseum Leopoldstadt und kommentiert die Historie des 2. Bezirkes. Der Eintritt zum Vortragsabend ist gratis. Die freiwillig aktiven Museumsmitarbeiter*innen aus dem 15. Bezirk sind für Spenden dankbar. Info und Anmeldung: Telefon 0664/249 54 17 (Museumsleiterin: Brigitte Neichl). Auskunft per E-Mail: bm1150@bezirksmuseum.at.

Der Historiker und Politikwissenschaftler Erhard Chvojka wirkt im Hauptberuf bei den Wiener Volkshochschulen als Fachreferent für Politik und Gesellschaft und ist als ehrenamtlicher Kustos am Bezirksmuseum Leopoldstadt tätig. In seinem Referat spricht der Kenner zum Beispiel über die Thematiken Donau, Donaukanal, Brücken, Bahnhöfe, Eisenbahn, Straßenbahn, Kirchen, Klöster, Hafen, Prater, Judentum, Künstler*innen und Türken-Kriege. Im Anschluss an seine lehrreichen Ausführungen antwortet Chvojka auf Fragen der Zuhörer*innen. Die Anwesenden sollen die geltenden Corona-Regeln beachten. Außerdem müssen die Besucher*innen eigene FFP2-Masken tragen. Ende der Zusammenkunft: 19.00 Uhr. Umfangreiche Angaben über alle 23 Bezirksmuseen in Wien im Internet: www.bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Veranstaltungen im 15. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/rudolfsheim-fuenfhaus/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse