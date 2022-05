AVISO Reminder – Mi., 1.6. um 13 Uhr: PK mit Mayer, Kaup-Hasler, Loebenstein, Höfinger: Vorstellung neues „Filmmuseum LAB“ im Arsenal

Wien (OTS) - Das Österreichische Filmmuseum startet in eine neue Zukunft: Ab Herbst 2024 wird das Filmmuseum zusätzliche Räume am Gelände der ART for ART Theaterservice GmbH im Arsenal beziehen. Mit dem „Filmmuseum LAB“ wir ein neues Museumsdepot und ein digitales Laboratorium errichtet.

Medienvertreter:innen sind zur Präsentation des Vorhabens herzlich eingeladen.

Zeit: Mittwoch, 1. Juni 2022 um 13 Uhr,

Ort: ART for ART Theaterservice GmbH, Arsenal Objekt 19, 1030 Wien

Mit: Andrea Mayer, Kunst- und Kulturstaatssekretärin; Veronica Kaup-Hasler, amtsführende Stadträtin für Kultur in Wien; Michael Loebenstein, Geschäftsführer Österreichisches Filmmuseum und Petra Höfinger, Geschäftsführerin ART for ART Theaterservice GmbH

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

