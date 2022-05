Ohne Nachhaltigkeit keine Finanzberatung mehr

Finanzberater:innen, die kompetent zu nachhaltigen Finanzprodukten beraten können, sind ein wichtiger Hebel für eine nachhaltige Entwicklung Monika Auer, Generalsekretärin der ÖGUT

Wien (OTS) - Ab August 2022 ist es soweit: Finanzberater:innen müssen das Thema Nachhaltigkeit in ihre Kund:innengespräche einbinden. Das ist die Vorgabe der Ergänzung von MiFID II im Rahmen des EU-Aktionsplans „Finanzierung Nachhaltigen Wachstums“. Die ÖGUT reagiert darauf in ihrer Weiterbildung für Finanzberater:innen zu Sustainable Finance, die sie gemeinsam mit dem Forum Nachhaltige Geldanlagen anbietet.

Finanzberater:innen müssen die Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kund:innen ab Sommer 2022 verpflichtend abfragen und dementsprechende Veranlagungsprodukte anbieten.

Um die Pariser Klima- und UN-Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen, bedarf es mehr Investitionen in diese Richtung. Dazu sind auch die Gelder privater Investor:innen gefragt. Durch die Änderung der Verordnungen der delegierten Rechtsakte zu MiFID II (und IDD) wird ab 2. August 2022 auch in der Finanzberatung das Thema Nachhaltigkeit fix verankert. Das bedeutet, dass in Zukunft mehr nachhaltige Finanzprodukte angeboten werden.

Praxisnahe, akkreditierte Ausbildung für Finanzberater:innen zum Thema Nachhaltigkeit

„ Finanzberater:innen, die kompetent zu nachhaltigen Finanzprodukten beraten können, sind ein wichtiger Hebel für eine nachhaltige Entwicklung “, ist Monika Auer, Generalsekretärin der ÖGUT, überzeugt. Um sich als Finanzberater:in auf die künftigen Anforderungen vorzubereiten, bedarf es geeigneter Schulungen. Schon seit 2016 bietet die Österreichische Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) gemeinsam mit dem Forum Nachhaltige Geldanlagen eine praxisnahe Ausbildung zum Thema Nachhaltige Geldanlagen/Sustainable Finance an. Damit werden Finanzberater:innen auf die künftigen Herausforderungen der EU-Regulatorik im Bereich Sustainable Finance für den Beratungsprozess vorbereitet.

Der Umfang des Lehrgangs beträgt 14 Stunden und ist vom Verband Austrian Financial Planners mit 14 CPD-Credits akkreditiert. Bisher haben rund 2000 Finanzberater:innen diese Weiterbildung erfolgreich absolviert.

Der nächste Weiterbildungszyklus startet am 4. Juli 2022. Mehr Informationen über die Weiterbildung Nachhaltige Geldanlagen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter sustainable-investment.eu .

Akkreditierung zum EFPA ESG-Advisor®

Seit 5. November 2021 haben Absolvent:innen der Weiterbildung Nachhaltige Geldanlagen zusätzlich die Möglichkeit, den Titel EFPA ESG Advisor® beim Österreichischen Verband Financial Planners zu beantragen. Die Weiterbildung Nachhaltige Geldanlagen erfüllt das Curriculum der European Financial Planning Association (EFPA), der europäischen Dachorganisation und ist vom Österreichischen Verband Financial Planners akkreditiert.

Mehr Informationen und Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter sustainable-investment.eu.

Hintergrund: Die ÖGUT

Die ÖGUT ist eine unabhängige Non-Profit-Organisation, die sich für eine nachhaltige Ausrichtung von Wirtschaft und Gesellschaft einsetzt. Die ÖGUT vernetzt Organisationen und Institutionen aus Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft und Umwelt und verfügt so über beste Voraussetzungen, innovative Lösungen für die Herausforderungen der Gegenwart zu entwickeln und zu initiieren.

Im Themenfeld Grünes Investment arbeitet die ÖGUT an der Stärkung bzw. Gestaltung eines nachhaltigen Finanzmarktes. Zentrales Anliegen der ÖGUT ist es, Bewusstsein für nachhaltiges Investieren und notwendige strukturelle Änderungen zu schaffen und damit die Quantität und Qualität dieser Anlageformen weiter zu erhöhen. Ein wichtiger Schwerpunkt liegt in der Vergabe von Zertifikaten bzw. Gütesiegeln.

