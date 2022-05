"Wenn die Musi spielt": Mit den Musi-Stars die Nockberge erwandern

Musi-Fans erkunden die Nockberge mit ihren Stars: Im Vorfeld des Sommer Open Airs “Wenn die Musi spielt” in Bad Kleinkirchheim findet ab 12. Juni die Musi-Wanderwoche statt.

Bad Kleinkirchheim (OTS) - Die Zeit des Wartens ist vorbei. Zwei Jahre fand das Sommer Open Air “Wenn die Musi spielt” nur in kleinem Rahmen statt. Am 18. Juni wird wieder mit tausenden Fans in St. Oswald in Bad Kleinkirchheim gefeiert. Beim 25. Geburtstag des Musi Open Airs auf der Bühne stehen: Die Mayrhofner, Hansi Hinterseer, die Nockis, Nik P., Markus Wohlfahrt mit der “Alpin KG”, Die Amigos, Fantasy, Andreas Gabalier, Marc Pircher, Bernhard Brink, Francine Jordi, Sigrid und Marina, Melissa Naschenweng, Die Grubertaler, voXXclub, Die Jungen Zillertaler, Simone, Saso Avsenik und seine Oberkrainer, Semino Rossi, die Hollerstauden sowie die Musi-Band Meilenstein. Den Kärntner Charme wird in gewohnter Manier der Carinthia Chor Millstatt auf die Bühne bringen.

Musi-Wanderwoche als Publikumsmagnet

Die “Kärntnermilch” Musi-Wanderwoche im “Vorprogramm” des Open-Airs ist ein Fixpunkt für alle treuen Musi-Fans. Vom 12. bis 17. Juni findet täglich eine Wanderung im UNESCO Biosphärenpark Kärntner Nockberge statt. In Begleitung von Biosphärenpark-Rangern entdecken die Teilnehmer die Naturschönheiten der Nockberge und lernen ihre Musi-Stars persönlich kennen - musikalische Unterhaltung und Hüttenzauber dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Mitwandern kann jeder, ganz ohne Anmeldung und kostenlos (Bergbahnentickets sind gebührenpflichtig).

Am Sonntag, 12. Juni, steht eine Wanderung auf den Wöllaner Nock auf dem Programm. Treffpunkt: 10:00 Talstation der Kaiserburgbahn. Am Montag (13. Juni) treffen sich die Teilnehmer um 9:30 Uhr im Kurpark in Bad Kleinkirchheim (Tourismusinformation) zu einer “Thermenwanderung”. Treffpunkt am Dienstag (14. Juni) ist bei der Bergstation der Biosphärenparkbahn Brunnach in St. Oswald. Am Mittwoch, 15. Juni, wirft “Mr. Musi” Otto Lobenwein mit den Musi-Fans einen Blick zu den Aufbauarbeiten am Open Air Gelände mit anschließender Wanderung (Treffpunkt 9:30 Uhr am Open Air Gelände). Zusammenkunft für die Kaiserburgwanderung am Donnerstag (16. Juni) ist um 9:30 Uhr bei der Kaiserburgbahn Talstation. Am Freitag (17. Juni) trifft sich die Musi-Familie zur Wanderung und Pressekonferenz mit vielen Musi-Stars am Open Air Gelände in St. Oswald um 9:30 Uhr. Das Detailprogramm zur Musi-Wanderwoche gibt es hier .

Ausklang mit Frühschoppen

Am Samstag, 18. Juni, um 20:15 Uhr wird “Wenn die Musi spielt” auf ORF 2 und MDR übertragen und wieder live in alle Welt gestreamt, wenn es bei den Moderatoren Stefanie Hertel und Arnulf Prasch wieder heißt: “Wir gfrein uns auf eich!”

Wer sich kein Ticket für das Open Air sichern konnte, hat die Möglichkeit, beim Frühschoppen am 19. Juni ab 11:00 Uhr am Open-Air-Gelände mit der Musi-Familie zu feiern. “Es freut mich, nach zwei Jahren Pause wieder tausende Menschen am Hoferriegel feiern zu sehen”, blickt Stefan Brandlehner, Geschäftsführer der Tourismusregion Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge, dem Musi-Open-Air mit vielen Sonnenschein-Momenten im Kreise der Musi-Familie entgegen.

Urlaub genießen - Open Air erleben! Wie wäre es mit einem Urlaub in Bad Kleinkirchheim inklusive Open-Air-Ticket? Mehr erfahren!

Rückfragen & Kontakt:

Nicole Kari

Presse und Öffentlichkeitsarbeit



Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge

Tourismusmanagement GmbH

Kaiser-Franz-Josef-Straße 49 | AT - 9872 Millstatt am See

T: +43-4766-3700-12 H: +43-664-181 79 22 E: presse @ mbn-tourismus.at

www.badkleinkirchheim.at