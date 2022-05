GPA-Teiber zu Mega-Teuerung: Mehrwertsteuerstreichung zur Inflationsdämpfung sofort!

Entlastung der Bevölkerung und volkswirtschaftliches Instrument

Wien. (OTS) - Angesichts der aktuellen Inflations-Schnellschätzung der Statistik Austria auf 8 Prozent für Mai fordert die Vorsitzende der Gewerkschaft GPA, Barbara Teiber, sofortige Maßnahmen der Regierung: „Die Mehrwertsteuer auf lebensnotwendige Waren muss auf der Stelle gestrichen werden. Das führt einerseits zu einer Entlastung der Bevölkerung und ist andererseits ein volkswirtschaftliches Instrument zur Dämpfung der Inflation.“ ++++

Teiber erklärt: „Jede Maßnahme zur Entlastung der Bevölkerung ist gut. Aber nicht jede Maßnahme hat auch einen direkten Einfluss auf die Höhe der Inflation selbst. Die Streichung der Mehrwertsteuer auf lebensnotwendige Produkte wie etwa Grundnahrungsmittel würde die Teuerung selbst dämpfen. Das ist es, was wir jetzt brauchen.“

„Wir sind in einer Situation, in der der Wocheneinkauf zur Existenzfrage wird. Für viele kommt erst noch eine enorme Nachzahlung für Strom und Gas. Wenn die Regierung nicht sofort in die Gänge kommt, wird es zu Privatkonkursen, Delogierungen und Existenzverlusten kommen. Der Nationalrat kann sich angesichts dessen auch keine Sommerpause leisten. Es braucht laufend Entlastungsschritte, um die Teuerungslawine aufzuhalten.“





