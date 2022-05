Haus der Musik: Konzerthighlights im Juni 2022

Live On Stage, Klassik Cool! oder Kinderstars im Klangmuseum zu erleben

Wien (OTS/RK) - Live On Stage mit A.S. Fanning und Aoife O'Donovan oder Kinderstars wie Bernhard Fibich und Gernot Kranner – das Haus der Musik, ein Museum der Wien Holding, lädt noch vor den Sommerferien zu tollen Konzerterlebnissen ein.

Live On Stage: A.S. Fanning

Eine dunkle Bariton-Stimme, irgendwo zwischen Nick Cave und Stuart Staples, musikalisch ergänzt mit einer Range von Adam Green bis New Wave, das ist A.S. Fanning, irischer Musiker, auf den das Genre Folk-Noir vermutlich passt wie auf keinen zweiten. Ein großer Fokus liegt dabei auf dem Lyrischen, die Tradition großer irischer Schriftsteller und anderer Literaten ist inhärent in seinem Schaffen und befördert uns auf direktem Weg in meist düstere, manchmal gar post-apokalyptische Welten. A.S. Fanning ist am Montag, 6. Juni ab 20.00 Uhr zu Gast im Haus der Musik.

Live On Stage: Aoife O'Donovan

„Eine Sängerin mit untrüglichem Gespür“ (New York Times): O’Donovan ist eine der gefragtesten Singer-Songwriterinnen ihrer Generation. Sie ist nicht nur für ihre ätherische Stimme und ihr gehaltvolles Songwriting bekannt, sondern auch für ihre Kollaborationen. Ihre Karriere hat es ihr ermöglicht, mit einigen der bedeutendsten Musikgrößen zusammen zu arbeiten. Das jüngste Beispiel ist das renommierte Folk-Trio „I'm With Her“. Am Mittwoch, 8. Juni ist O'Donovan live auf der Bühne im Haus der Musik zu erleben.



Kinderkonzerte: Bernhard Fibich, Tuba-li Tuba-la, Klassik Cool! & Gernot Kranner

Am Samstag, 4. Juni findet um 14.30 Uhr „Tuba-li Tuba-la“ – ein Sitzkissenkonzert für junges Publikum ab 3 Jahren – statt. Karin und Markus haben sich zu einem Musikpicknick verabredet. Doch etwas fehlt! Wo ist denn nur die Tuba geblieben? Gemeinsam finden die beiden das Instrument und verbringen ein musikalisches Picknick, bei dem so manches Rätsel gelöst wird. Aktives Mitmusizieren, Tanzen und Singen vom jungen Publikum sind dabei unbedingt erwünscht! Und wer weiß – vielleicht gesellen sich auf der musikalischen Reise ja auch noch ein paar andere Instrumente zur Tuba hinzu…



Mit lustigen Mitmachliedern im Gepäck ist der beliebte Kinderliedermacher Bernhard Fibich zurück im Haus der Musik. In seinem Konzertprogramm am Sonntag, 19. Juni 2022 um 15.30 Uhr, singt Bernhard Fibich mit den Kindern Hits aus den Produktionen „Kuddelmuddel und Gesprudel“, „Gschamster Diener“, „Sonnenschein und Regen“, „Anna hat Geburtstag“ etc. Kinder und Erwachsene werden in das Konzert spielerisch mit einbezogen.



Sänger, Schauspieler, Autor, Regisseur und legendärer „Professor Abronsius“ aus dem Musical „Tanz der Vampire“ Gernot Kranner präsentiert gemeinsam mit seinem Kompositionspartner Walter Lochmann am Samstag, 25. Juni 2022 um 11.00 Uhr „Mogli und das Dschungelbuch“ – die Geschichte des kleinen Dschungelhelden, neu erzählt, gesungen und getanzt.



Mit der Klassik Cool!-Aufführung „Vivaldi: Die vier Jahreszeiten“ präsentiert das Haus der Musik am Sonntag, 26. Juni 2022 um 15.30 Uhr ein Mitmach-Konzert für Kinder von 2 bis 6 Jahren. Es ist eine mitreißende Reise für kleine Zuhörer*innen durch die Jahreszeiten. Töne heiß und kalt und alles, was noch hinter der Musik steckt! Ein Mitmach-Konzert, wo jedes Kind entsprechend seines Alters und Vorerfahrungen ganz viele neue Eindrücke mitnehmen kann. Nach dem Konzert können interessierte Kinder die Instrumente auch ausprobieren.



Tipp: Mit der exklusiven Pauki Knaller Kinderclub-Karte für das Haus der Musik erhalten alle Kinder freien Eintritt ins Museum für ein Jahr sowie ermäßigte Karten für Kinderkonzerte – ein Jahr lang um nur 19 Euro!



