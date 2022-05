Pfingsten: 1000 Kinder zelten und feiern auf Wiener Donauinsel

Aviso: Kinderfreunde und Rote Falken errichten großes Klimacamp in Wien

Wien (OTS) - Lange wurde darauf hingearbeitet, nun ist es endlich soweit: Die Kinderfreunde und Roten Falken laden Gruppen aus ganz Österreich zum traditionellen Bundespfingstlager – dieses Mal an einem ganz besonderen Ort: der Wiener Donauinsel. Über 1000 Kinder und Jugendliche werden zu diesem Großevent am Pfingstwochenende freudig erwartet.

„Wir sind schon sehr aufgeregt, dürfen wir doch drei Tage voller Action, Miteinander und Freundschaft auf der Wiener Donauinsel verbringen“, erzählt July Zierlinger aus dem Organisationsteam. „Neben dem Singen am Lagerfeuer, dem Schlafen im Zelt und jeder Menge Abenteuer im Grünen, dreht sich unter dem Motto „Nicht mit uns‘rer Welt“ alles rund um die Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Klimagerechtigkeit.“

Wir dürfen Sie herzlich einladen, das Bundespfingstlager zu besuchen.

Samstag 3. Juni – Montag 6. Juni

Campgelände auf der Wiener Donauinsel

zwischen Georg-Danzer-Steg und der Brigittenauer Brücke

(48.24288256649822, 16.392621634353304)

Wir würden uns freuen, eine*n Vertreter*in ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen. Dafür gibt es mehrere Gelegenheiten:

1. Behind the Scenes – der Aufbau

Freitag, 2. Juni, ab 13 Uhr

Campgelände

Bereits am Freitag werden Zelte und Dörfer am Campgelände aufgebaut – dabei bietet sich ab 13 Uhr die Gelegenheit für Film-, Audio und Fotoaufnahmen. Vertreter*innen der Aufbautrupps und der Organisation stehen gerne für Fragen und Interviews zur Verfügung.

2. Eröffnungsfest

Samstag, 3. Juni, 20.15 Uhr

Kaiserwiese/Prater

Das Pfingstlager wird mit einem großen Fest auf der Kaiserwiese feierlich eröffnet. Ab 20 Uhr gibt es Spiele, Lieder und Reden von der großen Bühne. Als Vertretung von Bürgermeister Michael Ludwig wird der Wiener Klimastadtrat und Kinderfreunde-Vorsitzende Jürgen Czernohorszky dabei sein.

3. Campleben

Sonntag, 4. Juni, ab 9.30

Campgelände

Am Sonntagvormittag von 9.30 bis 11.30 findet ein campweites Stationenspiel zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz statt. Im Anschluss wird in den Dörfern gegessen. Gerne werden Sie vom Vorsitzenden der Kinderfreunde, STR Jürgen Czernohorszky und von der Vorsitzenden der Roten Falken, July Zierlinger durchs Camp geführt.

Gerne können Sie sich zu einem der angegebenen Termine anmelden oder direkt vor Ort Kontakt mit uns aufnehmen.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Kinderfreunde

Karin Blum

Pressereferentin

01/5121298-60, 0650/6626620

karin.blum @ kinderfreunde.at

www.kinderfreunde.at