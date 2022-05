SOS Mitmensch: Zahlreiche namhafte Künstler*innen spenden für Benefiz-Kunstauktion

Online-Menschenrechtsauktion startet mit über 100 Exponaten

Wien (OTS) - Mehr als 100 von namhaften Künstler*innen wie Arnulf Rainer, Günter Brus, Gunter Damisch, Gelatin, Alfredo Barsuglia, Georgia Creimer, Renate Kordon, Markus Wilfling und vielen mehr gespendete Exponate werden bei der diesjährigen Menschenrechts-Kunstauktion von SOS Mitmensch versteigert. Der Erlös kommt der Menschenrechtarbeit von SOS Mitmensch zugute. Die heute gestartete Online-Auktion läuft bis zum 9. Juni.

„Die Unterstützung von Künstler*innen für unsere Menschenrechtsarbeit ist beeindruckend, gerade in krisenbeladenen Zeiten. Jeder Euro, der ersteigert wird, fließt direkt in unseren unabhängigen Einsatz für die Stärkung der Menschenwürde und gegen Unrecht“, so Ute Meißnitzer, die für SOS Mitmensch die Benefizauktion organisiert.

Die in Wien und Frankfurt/Main lebende Künstlerin Petra von Kazinyan erklärt ihre Spende an SOS Mitmensch so: „Angesichts derzeitiger globaler Krisenherde und Fluchtbewegungen ist es wichtiger denn je, sozial engagierte Organisationen wie SOS Mitmensch zu unterstützen.“

Die in Wien lebende Künstlerin Ramona Schnekenburger betont: „Ich kann mit meiner Bildspende einen kleinen Beitrag zur sozialeren Gestaltung unserer Zukunft leisten, und das tu ich sehr gerne.“

Die in Wien lebende freischaffende bildende Künstlerin Birgit Graschopf beantwortet die Frage, warum sie ihr Kunstwerk an SOS Mitmensch spendet, so: „Mir ist wichtig, dass ich auf diese Art Gutes tun kann. Über die Auktion erhöht sich mein Spendenbetrag, wie ich es mir als Künstlerin nicht so einfach leisten kann.“

Auch die in Tirol geborene und in Wien lebende Künstlerin Alexandra Kontriner spendet regelmäßig Kunstwerke für die Benefizauktion von SOS Mitmensch. Kontriner führt aus: „Ich schätze die Arbeit von SOS Mitmensch sehr und möchte helfen. Hoffen wir, dass mein Bild uns Glück bringt und ein tolles Ergebnis für SOS Mitmensch!“

Die Menschenrechts-Benefiz-Kunstauktion von SOS Mitmensch findet als Online-Auktion statt. Bis zum 9. Juni um 17 Uhr ist es möglich, auf der Webseite des Dorotheums online Gebote abzugeben, davor gibt es am 7. Juni von 14 bis 20 Uhr und am 8. Juni von 9 bis 19 Uhr die Möglichkeit, die Werke in der Aula der Wissenschaften live zu besichtigen.

Rückfragen & Kontakt:

SOS MITMENSCH

Ute Meißnitzer

Tel: +43 681 813 159 67

E-Mail: ute.meissnitzer @ sosmitmensch.at

https://www.sosmitmensch.at/site/kunst/2022