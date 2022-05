„Rückfragehinweis“ on air: der Podcast, der OTS-Presseaussendungen sprechen lässt

Wien (OTS) - APA-Comm erweitert Produkt-Portfolio im Bereich Audio – Podcast-Serie bietet Hintergrund-Interviews zu Presseaussendungen – Konzeption, Produktion und Verbreitung sowie Interaktionsmöglichkeit für UserInnen inklusive

Podcasts und Co. erfahren weiterhin einen starken Hype in der Medien- und Kommunikationsbranche, laut PR-Trendradar beschäftigen sich rund 70 Prozent der Kommunikationsverantwortlichen damit, einen Podcast zu starten. Doch häufig sind Unternehmen unsicher, ob sie ausreichend Inhalte für eine eigene Podcast-Serie haben, oder das erforderliche technische Know-how ist noch nicht vorhanden. Genau hier setzt die neue Podcast-Serie von APA-Comm an und bietet Unternehmen und Organisationen ab sofort schnellen, unkomplizierten Zugang zum Trend-Format.

„Der ‚Rückfragehinweis‘ ist eine Podcast-Reihe, bei der Kundinnen und Kunden mit einzelnen Podcasts vertreten sein können. Die Interviewpartnerinnen und -partner können tiefer in die aktuellen Themen eintauchen und spannende Hintergrundinfos, Anekdoten und Persönliches liefern. Wir nehmen damit quasi die Fragen an den Rückfragehinweis aus der Presseaussendung vorweg“, so APA-OTS-Geschäftsführerin Julia Wippersberg.

Um PR-Profis optimal in ihren Kommunikationszielen zu unterstützen, bietet APA-Comm dabei ein Rundum-Service. Vorab wird gemeinsam ein passendes inhaltliches Konzept für die Podcast-Folge erarbeitet. Die gesamte technische Umsetzung, Gesprächsführung, Postproduktion und Abstimmung sowie die gezielte Verbreitung über externe Hosting-Plattformen und das reichweitenstarke OTS-Netzwerk übernimmt APA-Comm.

Unternehmen und Organisationen können so punktuell bei Einzelthemen oder auch als „Mini-Serie“ komfortabel einen zusätzlichen Kommunikationskanal bespielen – Website und Interaktivität inklusive: Die „Rückfragehinweis“-Microsite ermöglicht direktes Feedback und Fragen, UserInnen können außerdem Likes oder Kommentare bei konkreten Timestamps des Podcasts abgeben.

Die Themen der ersten Folgen:

Folge 4: „Barrierefreiheit im Online-Bereich“

Wolfgang Kremser vom Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich informiert im Podcast über die technischen Voraussetzungen, um Websites für Sehbehinderte barrierefrei zu gestalten, und erklärt, wie der Content einer Seite aufgebaut sein muss, damit auch blinde und sehbehinderte Menschen jene Informationen finden, die sie suchen.

Folge 3: „Telemedizin im Rettungsdienst“

Dr. Christina Hafner und Prof. Dr. Harald Willschke vom Ludwig-Bolzmann-Institut erklären, was Telemedizin im Rettungsdienst leistet und in welchen weiteren Bereichen des Gesundheitswesens diese wirksam werden kann.

Folge 2: „Eat4Change“

Hannah-Heidi Schindler, WWF Österreich, informiert darüber, was Ernährung mit dem Klima und Treibhausgasen zu tun hat, und gibt wertvolle Tipps, wie man sich im Ernährungsdschungel rund um Begriffe wie „bio“, „regional“ und „nachhaltig“ zurechtfinden kann.

Folge 1: „Lebensraum Wald: Eine junge Baumgeneration aus der Samenbank“

Stefan Schörghuber, Forstbetrieb Waldviertler-Voralpen der Österreichischen Bundesforste, erörtert die wichtigsten Zwecke des Waldes für den Menschen und warum ein Leben ohne diesen nicht möglich wäre.

