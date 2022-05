Schallmeiner/Grüne zu Weltnichtraucher:innen-Tag: Tabakprodukte in jeder Form sind gesundheitsschädlich

Wien (OTS) - Der Gesundheitssprecher der Grünen, Ralph Schallmeiner, weist anlässlich des Weltnichtraucher:innen-Tags darauf hin, dass Tabak weder hip noch cool ist, auch wenn manche Produkte und deren Vermarktung uns genau das suggerieren wollen. Konkret geht Schallmeiner dabei auf Nikotinbeutel ein, die in den letzten Wochen vermehrt aufs Tableau gebracht wurden. „Wir werden uns dieses Themas annehmen. Fakt ist, dass Tabak- und Nikotinprodukte gesundheitsschädlich sind. Unzwar unabhängig davon, was die Werbung uns versucht zu vermitteln. Was für Zigaretten gilt, gilt für alle anderen suchtmachenden Produkte ebenfalls, ohne Wenn und ohne Aber. Die Werbung und die Industrie suggerieren hier – vor allem Jugendlichen – vermeintlich gesunde Alternativen zum Tabakrauch, was diese schlicht und ergreifend nicht sind.“

Schallmeiner, der selbst 24 Jahre lang schwerer Raucher war, weiß gleichzeitig um die Schwierigkeiten beim Aufhören. Umso wichtiger ist es, dass all jene, die mit dem Rauchen aufhören wollen, unterstützt werden. Initiativen wie www.rauchfrei.at sind dabei besonders hilfreich. „Wenn ich bei meiner eigenen Geschichte etwas gelernt habe, dann sind das zwei Dinge. Erstens gibt es nicht den einen zu hundert Prozent funktionierenden Weg, sich das Rauchen abzugewöhnen. Und zweitens benötigt man ein Umfeld, das eine oder einen beim Aufhören unterstützt und für jemanden da ist. Daher auch mein Appell am heutigen Weltnichtraucher:innen-Tag all jenen zu helfen, die mit dem Rauchen aufhören wollen. Je mehr Menschen mit dem Rauchen aufhören, desto besser ist es nicht nur für sie persönlich, sondern auch für das direkte Umfeld der Betroffenen und für unser Gesundheitswesen“, betont Schallmeiner.

