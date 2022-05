Die erste KEBA-Paketstation mit Heimvorteil

Ein Herzensprojekt in Kooperation mit der Österreichischen Post

Linz/Wien (OTS) - Im Jahr 2001 installierte KEBA die allererste Paketstation. Damals ging die Reise ins Nachbarland Deutschland. Mittlerweile verließen tausende KEBA-Paketstationen die Produktionsstätte in Linz und sind in Österreich sowie weit über die Landesgrenze und Europa hinaus im Einsatz. Nun, mehr als 20 Jahre später, freut sich der Automationsspezialist KEBA über die Realisierung eines lang geplanten Herzensprojektes: eine Paketstation von KEBA im KEBA-Areal in Linz-Urfahr. Gemeinsam mit der Österreichischen Post wurde für die Paketstation ein Platz im Außenbereich gewählt, der direkt beim Standort der KEBA Group AG öffentlich zugänglich ist.

In nur 2 Tagen wurde die Paketstation mit mehr als 200 Fächern in Betrieb genommen. Nicht nur KEBA-Mitarbeiter:innen profitieren von der Möglichkeit, nun bequem und kontaktlos 24/7 Pakete abzuholen und zu retournieren. Der neue Standort in der Peuerbachstraße 29, 4040 Linz ist straßenseitig für alle Personen einfach zugänglich und bedienbar.

Gerhard Luftensteiner, CEO der KEBA Group AG, freut sich über die neue Paketstation beim KEBA-Headquarter: „Es ist immer besonders schön, wenn Eigenentwicklungen direkt am Standort im Echtbetrieb genutzt werden. Mit dem neuen, öffentlich zugänglichen Paketautomaten im Gewerbepark automatisieren wir gemeinsam mit unserem langjährigen Partner – der Österreichischen Post – die erste und letzte Meile in der Paketzustellung und bieten mit der kontaktlosen 24/7-Übergabemöglichkeit der Bevölkerung ein perfektes Service.“

„Das stetige Paketwachstum der vergangenen Jahre hat nicht nur einen Ausbau unserer Logistikinfrastruktur erfordert, sondern auch Anpassungen unseres Filial- und Digitalangebots. Mit unseren rund 500 Abholstationen und der Paketumleitung ermöglichen wir daher individuellen Empfang und Abholung rund um die Uhr. Mit KEBA haben wir einen starken, heimischen Partner gefunden. Es ist also mehr als passend, dass wir nun direkt vor der Produktionsstätte in Linz auch eine Post-Abholstation in Betrieb nehmen konnten“, so DI Dr. Georg Pölzl, Generaldirektor der Österreichischen Post AG. Neben dem Aspekt, Pakete dann abzuholen oder abzugeben, wenn es zeitlich und örtlich am besten in den Tagesablauf passt, tragen Paketautomaten auch dem Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung. Paketstationen machen Mehrfachanfahrten von Paketdienstleistern bei erfolgloser Haustürzustellung obsolet und tragen so zur Reduzierung der CO2-Belastung sowie zur (innerstädtischen) Verkehrsentlastung bei.

Über KEBA: KEBA mit Hauptsitz in Linz (A) und weltweiten Niederlassungen, agiert in drei Geschäftsfeldern: Industrial Automation, Handover Automation und Energy Automation. Steuerungen und Sicherheitstechnik bis hin zur Antriebstechnik für Maschinen und Roboter, Geldautomaten und Paket- bzw. Übergabeautomaten sowie Stromladestationen für E-Autos oder auch Heizungssteuerungen zählen beispielsweise zum Produktportfolio rund 2.000 Mitarbeiter:innen starken Automationsexperten. www.keba.com

