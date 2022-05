AT&S Leoben: Neue Gesichter für zahlreiche Karrierechancen

Leoben (OTS) - Der marktführende Spezialist für Mikroelektronik holt die Innovation nach Österreich: Mit der Errichtung des neuen R&D-Centers in Leoben entstehen nicht nur neue Forschungsstellen, es werden hunderte spannende Arbeitsplätze in unterschiedlichen Bereichen geschaffen. Die neue Joboffensive steht unter dem Motto „Faces of AT&S“ und zeigt die Gesichter von Menschen, die bei AT&S tätig sind und sich gemeinsam mit dem Unternehmen darum bemühen, neue Talente anzusprechen.

Mit dem neuen R&D-Center für IC-Substrate am Standort Leoben-Hinterberg errichtet AT&S ein europaweit einzigartiges Innovationszentrum von Weltformat und schafft 700 interessante und vor allem nachhaltige Arbeitsplätze. International hat sich das Unternehmen schon seit 1979 als Vorreiter in der Mikroelektronik-Branche etabliert. Kernkompetenzen sind unter anderem Technologien zur Weiterentwicklung und Herstellung von mikroelektronischen Systemen oder das technologisch anspruchsvolle Packaging von Halbleitern zu fertigen Mikrochips. Als global führender Substrat-Produzent entwickelt AT&S jene hochminiaturisierten Leiterplatten, die als unverzichtbare Verbindung zu Mikrochips in Mobiltelefonen, Laptops oder Servern verwendet werden.

Das hochmoderne Substratzentrum ist zukunftsweisend für den Standort Österreich und Europa und punktet mit modernster Produktionstechnik und Reinräumen, die höchsten Ansprüchen genügen. Das Innovationszentrum wird für Materialien, Prozesse und Anlagen neue Maßstäbe setzen. Kunden und Partner können hier gemeinsam mit AT&S neue Technologien entwickeln und dazu beitragen, dass neue Lieferketten in Europa entstehen.

Karrierechancen und viele Berufsmöglichkeiten

Mit einer Gesamtinvestition von 500 Millionen Euro wird das neue Forschungszentrum auf einer Fläche von 32.000 m2 auf drei Ebenen errichtet. 11.000 m2 sind als Reinräume konzipiert. Um die ambitionierten Ziele für das neue Forschungszentrum zu erreichen, wird das Team von AT&S Leoben in den kommenden Wochen um insgesamt 700 Mitarbeiter:innen verstärkt.

Der AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer freut sich schon auf die neuen Mitarbeiter:innen: „Wir sind stolz darauf, in Leoben hunderte neue Arbeitsplätze zu schaffen und damit den Wirtschaftsstandort Österreich weiter zu stärken. Unsere führenden Technologien und Lösungen sind als essenzielle und zuverlässige Komponenten für unzählige digitale Geräte und Plattformen unersetzbar. Das AT&S-Team ermöglicht durch Expertise und Engagement die Entwicklung nachhaltiger Antworten auf die großen Fragen der Zukunft. Wir haben hervorragende Mitarbeiter:innen aus 61 Nationen, die wir mit unserer Kampagne ins Rampenlicht holen, um auf die Chancenvielfalt bei AT&S aufmerksam zu machen und neue Talente anzusprechen.“

Die neuen Jobs richten sich an Menschen, die sich für Technologie begeistern und Aufgaben in einem multinationalen und offenen Umfeld übernehmen wollen. Gesucht werden Universitätsabsolvent:innen für High-Tech Engineering in Produktion, Qualitätssicherung, Wartung, Produktionssteuerung und Frontend-Technik. Zudem braucht AT&S Facharbeiter:innen und HTL-Absolvent:innen für Produktion, Engineering, Maintenance, Produktionsplanung und -kontrolle.

Abwechslung, Spannung und lukrative Gehaltsmodelle

Auf Bewerber:innen warten hochinnovative und abwechslungsreiche Aufgabenbereiche sowie höchste Standards bei Sauberkeit und Arbeitssicherheit. AT&S bietet sichere Arbeitsplätze mit flexiblen Arbeitszeitmodellen, umfangreiche Weiterbildungs- und Trainings-Programme, spannende Entwicklungsmöglichkeiten auf regionaler und internationaler Ebene sowie modernste Infrastruktur.

Interessierte und all jene, die sich von „Faces von AT&S“ und den neuen Karriereangeboten angesprochen fühlen, werden ab sofort zur Bewerbung eingeladen: https://career.ats.net/

