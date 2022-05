6. Bezirk: Leseabend „Aschen – Naschen – Naschmarkt“

Wien (OTS/RK) - Die Autoren Duran Durmus Dogan und Michaela D. Wolf sind am Donnerstag, 2. Juni, zu Gast im Bezirksmuseum Mariahilf (6., Mollardgasse 8, Mezzanin) und rezitieren ab 19.00 Uhr aus einer „Naschmarkt-Geschichte“. Die spannende Lesung trägt den Titel „Aschen – Naschen – Naschmarkt“. Ein Mann aus der Türkei trifft auf dem Naschmarkt in Wien eine Frau aus Deutschland und mit dieser Erinnerung beginnt die Erzählung. Der Eintritt in das Museum ist kostenlos. Gerne nimmt das ehrenamtliche Bezirkshistoriker*innen-Team (Leitung: Erich Dimitz) Spenden der Besucher*innen entgegen. Das Publikum wird um Beachtung der aktuellen Corona-Vorgaben ersucht. Auskünfte: Telefon 586 78 68 (Donnerstag: 10.00 bis 12.00 Uhr) bzw. E-Mail bm1060@bezirksmuseum.at.

