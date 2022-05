Countdown für PR-Bild Award 2022: Bewerbungsfrist endet am 8. Juni

Wien (OTS) - In wenigen Tagen endet die Bewerbungsfrist für den PR-Bild Award 2022: Noch bis zum 8. Juni 2022 können Unternehmen, Organisationen und PR-Agenturen unter www.pr-bild-award.at ihre besten PR-Bilder der vergangenen zwölf Monate einreichen. APA-Comm und news aktuell würdigen bereits zum 17. Mal herausragende PR-Fotografien aus Österreich, Deutschland und der Schweiz.

„Der Award soll insbesondere die Qualität der professionellen österreichischen PR-Fotografie würdigen und ins Bewusstsein rücken, wie entscheidend Bilder für den Erfolg von PR sind. Wir suchen deshalb besondere Aufnahmen, die auf hohem Fotografie-Niveau bewegen und sich einprägen“, so Julia Wippersberg, Geschäftsführerin von APA-OTS Originaltext-Service.

Bewerben können sich Unternehmen, Organisationen und Kommunikationsagenturen bis zum 8. Juni 2022 unter www.pr-bild-award.at. Die Teilnehmenden dürfen beliebig viele Bilder in den sechs Kategorien einreichen. Wichtige Voraussetzungen: Die Fotos müssen in den vergangenen zwölf Monaten für Pressearbeit und PR in Österreich, Deutschland oder der Schweiz produziert oder verwendet worden sein.

Sofern sich Kommunikationsagenturen oder Fotografinnen und Fotografen mit Bildern ihrer Kunden bewerben wollen, muss im Vorfeld jeweils die Erlaubnis zur Bildeinreichung geklärt worden sein. Die Teilnahme ist kostenlos.

Die Gewinnerinnen und Gewinner werden in einem zweistufigen Auswahlverfahren ermittelt: Nach Ende der Bewerbungsfrist bewertet eine Fachjury aus Medien- und Kommunikationsprofis, welche Bilder es auf die Shortlist schaffen. Im Anschluss stimmt die Fachöffentlichkeit über die Favoriten ab. Im November gibt APA-Comm die Gewinnerbilder aus den einzelnen Kategorien sowie das PR-Bild des Jahres jeweils für Österreich, Deutschland und die Schweiz bekannt.

Kategorien 2022:

- Porträt

- NGO-Foto

- Social Media-Foto

- Storys & Kampagnen

- Lifestyle

- Reisen

Jury 2022:

Matthias Ackeret, Chefredakteur "persönlich"

Christina von Beckerath, PR & Internal Communications Managerin CLARK; Top#30u30 by PR Report

Mirjam Berle, Mirjam Berle Consulting

Christina Eistert, Head of Global Communications Heidelberger Druckmaschinen

Boris Entrup, Hair- & Make-up Artist

Silva Imken, Director Marketing & Communications ananné AG Swiss Mountain Organics

Hans-Peter Junker, Redaktionsleiter und Vize-Chefredakteur der "Gala"

Gudrun Kreutner, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin Unternehmenskommunikation Wort & Bild Verlag

Klaus Küpper, Mitglied der Geschäftsleitung Jeschenko MedienAgentur Köln

Susanne Marell, CEO Hill+Knowlton Strategies (H+K)

Johannes Müller, Head of Sustainability & Communications Airbus Defence and Space, freiberuflicher Dokumentarfotograf

Eldi Nazifi, Head of Sales news aktuell (Schweiz)

Johann Oberauer, Herausgeber Verlag Johann Oberauer

Michael Ostermeier, Head of Entertainment PR DACH Amazon

Marianne Radel, Head of Communications Swatch Group (Deutschland)

Susan Saß, Leiterin Unternehmenskommunikation familie redlich AG

Rüdiger Scharf, Juryvorsitzender PR-Bild Award 2022 und Leiter Public Relations/Pressesprecher DAK-Gesundheit

Frank Stadthoewer, Geschäftsführer news aktuell

Jana Tilz, Director of Communications FREE NOW

Julia Wippersberg, Geschäftsführerin APA-OTS Originaltext-Service

Maximilian Wolf, Content Strategist TikTok; Top #30u30 by PR Report

Social-Media-Hashtag: #prba22

Bildeinreichung: www.pr-bild-award.at

Partner:

Deutschland: news aktuell GmbH, www.newsaktuell.de

Schweiz: news aktuell (Schweiz) AG, www.newsaktuell.ch

Medienpartner:

Deutschland: PR Report https://www.prreport.de

Schweiz: persönlich Verlags AG www.persoenlich.com

Über APA-Comm

APA-Comm ist die gemeinsame Marke der auf Kommunikationsdienstleistungen spezialisierten APA-Tochterunternehmen APA-OTS Originaltext-Service GmbH und APA-DeFacto Datenbank und Contentmanagement GmbH. Sie richtet sich an PR- und Kommunikationsspezialistinnen und -spezialisten und vereint sämtliche Dienstleistungen sowie Anwendungen der APA für professionelle Kommunikationsprozesse: Produktion (Foto, Video, Podcasts, Grafik), Medien-, Bild- und JournalistInnendatenbanken, Rechercheservices, Verbreitung von Presseinformationen, Medienbeobachtung, Social Media Monitoring oder Erfolgsmessung.

