Presseinladung: AUSTRIAN WORLD SUMMIT 2022

Arnold Schwarzenegger lädt zu Klimakonferenz in die Wiener Hofburg ein

Wien (OTS) - CREATING HOPE – INSPIRING ACTION lautet das Motto des AUSTRIAN WORLD SUMMIT, der am 14. Juni 2022 in der Hofburg in Wien stattfindet. Gastgeber Arnold Schwarzenegger wird gemeinsam mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen hochrangige Gäste aus aller Welt begrüßen um über konkrete Klimaschutzmaßnahmen zu sprechen.

Bereits zugesagt haben unter anderem politische Persönlichkeiten wie Vize-Kommissionspräsident Frans Timmermans, Michael S. Regan, der Leiter der US-Umweltbehörde, Klimaaktivistinnen wie Luisa Neubauer und Severn Cullis-Suzuki, Unternehmer wie Joko Winterscheidt oder Steven Schuurman und junge innovative Klimaschützerinnen wie Vinisha Umashankar.

Wann: Dienstag, 14. Juni 2022, Einlass ab 8:00 Uhr

Wo: Hofburg, Wien

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten unbedingt um Akkreditierung bis 10.6.2022 unter https://www.austrianworldsummit.com/press/registration

Akkreditierung

Der Zutritt zu den Pressebereichen der Veranstaltung ist ausschließlich mit Akkreditierung möglich. Aus Sicherheitsgründen ist ein Upload Ihres Presseausweises unbedingt erforderlich. Wir bitten um fristgerechte Anmeldung.

Interviews

Es gibt die Möglichkeit für Interviews mit den Speakern. Die Liste möglicher Interviewpartner/innen finden Sie unter: Press Info DE - Austrian World Summit

Räumlichkeiten werden zur Verfügung gestellt. Koordinierung erfolgt durch das AWS Team.

Livestream

Sie können auch via Livestream zusehen unter: https://austrianworldsummit2022.b2match.io

Rückfragen & Kontakt:

Natascha Unger

The Schwarzenegger Climate Initiative

Natascha @ schwarzeneggerclimate.com

+43 664/8267897

www.austrianworldsummit.com