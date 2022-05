Einladung zur Pressekonferenz: Startschuss für Modernisierung der Gemeindespitäler Wiens

Wien (OTS) - Im Rahmen des größten und umfassendsten Investitionsprogrammes in der Geschichte des Wiener Gesundheitsverbundes werden dessen Kliniken bis zum Jahr 2040 komplett modernisiert. Das ist die Voraussetzung dafür, dass alle Wiener*innen auch in den nächsten Jahrzehnten freien Zugang zu Spitzenmedizin haben. Künftig sichern sechs Kliniken in drei Versorgungsregionen gemeinsam mit dem Universitätsklinikum AKH Wien Höchstqualität in der Gesundheitsversorgung.

In einer Pressekonferenz präsentieren Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, Finanzstadtrat Peter Hanke, Generaldirektorin des Wiener Gesundheitsverbundes Mag.a Evelyn Kölldorfer-Leitgeb und Generaldirektorin-Stellvertreter Dipl.-Ing. Herwig Wetzlinger die Details des Investitionsprogrammes.

Zeit: Donnerstag, 02. Juni 2022, 11.00 Uhr

Ort: Klinik Favoriten, Kundratstraße 3, 1100 Wien; Mehrzwecksaal

Es würde uns freuen, Sie bzw. eine*n Vertreter*in Ihrer Redaktion bei dieser Veranstaltung begrüßen zu können.

Aus organisatorischen Gründen ersuchen wir um Ihre Anmeldung bis spätestens 02. Juni um 09:00 Uhr unter presse@gesundheitsverbund.at.



Rückfragen & Kontakt:

Norbert Schnurrer

Mediensprecher StR Peter Hacker

Telefon: +43 1 4000 - 81233

E-Mail: norbert.schnurrer @ wien.gv.at



Oliver-John Perry

Mediensprecher Stadtrat Peter Hanke

+43 1 4000 81330

oliver-john.perry @ wien.gv.at



Wiener Gesundheitsverbund

Unternehmenskommunikation

Pressesprecher Christoph Luke

Tel.: 01 404 09-60551

Mobil: 0664 8566211

christoph.luke @ gesundheitsverbund.at

gesundheitsverbund.at