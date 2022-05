VHP CONSULTING: Neue Beratungsagentur für Strategie, Kommunikation & Public Affairs

Wien (OTS) - " Nach den ersten erfolgreichen Monaten freue ich mich sehr, VHP CONSULTING nun auch offiziell präsentieren zu können ", so Eigentümerin und Geschäftsführerin Valerie Hauff-Prieth zum Launch der Webseite www.vhp.consulting

" Unsere Gesellschaft verändert sich rasant und tiefgreifend – und damit auch die Rahmenbedingungen für Unternehmen. Ein dynamisches Umfeld erfordert maßgeschneiderte Strategien sowie transparente und authentische Kommunikation mit allen Stakeholdern – das bietet VHP CONSULTING ", so Hauff-Prieth.

" Ich berate Vorstände und Führungskräfte – persönlich, effizient und auf höchstem Niveau. Dabei verstehe ich mich nicht nur als Beraterin, sondern als Sparring-Partnerin auf Augenhöhe ", so Hauff-Prieth, und weiter: " Einzigartige Expertise, jahrzehntelange Erfahrung in leitenden Positionen in der Politik und in nationalen wie internationalen Konzernen sowie ein umfassendes Netzwerk in Wirtschaft, Politik und Medien sind die Basis meiner Arbeit ."

Valerie Hauff-Prieth hat 20 Jahre Erfahrung in strategischer und politischer Kommunikation, Public Affairs sowie Stakeholder Management. Die Juristin und zertifizierte Aufsichtsrätin absolvierte ein Master Studium in Political Management in Washington D.C. mit Spezialisierung auf Public Affairs, Government Relations und Krisenkommunikation. Sie hatte zahlreiche Führungsfunktionen - darunter bei der ING Bank, ProSieben Sat.1 PULS4 sowie VERBUND - inne und war Geschäftsführerin bei der PR-Agentur Rosam.Grünberger.

Die politischen Erfahrungen von Valerie Hauff-Prieth umfassen die Leitung der Kommunikation in der Kampagne von Irmgard Griss zur Bundespräsidentschaftswahl sowie die Tätigkeit als Pressesprecherin im Kabinett der Außenminister Ursula Plassnik und Michael Spindelegger.

" Ich stehe für Integrität und Transparenz. Authentizität, Vielseitigkeit und Weitsicht kennzeichnen mich aus ", so Valerie Hauff-Prieth und abschließend: " Ich freue mich sehr darauf, für meine Kunden auch in Zukunft mit vollem Einsatz tätig zu sein ."

Rückfragen & Kontakt:

Mag.iur. Valerie Hauff-Prieth, MPS, CSE

Telefon: +43 660 82 82 808

E-Mail: valerie.hauff-prieth @ vhp.consulting