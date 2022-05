Neue Allianz für Infrastruktur-Komplettlösungen im System Bahn

Münster (OTS) - 15 führende europäische Bahn-Infrastrukturtechnologie-Anbieter kündigten heute auf der Internationalen Ausstellung für Fahrwerktechnik (IAF) in Münster eine neuartige Allianz an: die Digital Railway Solutions Alliance (DRS Alliance). Im Rahmen einer offenen Innovationsplatform wollen die Hersteller diverser modernster Technologien eng zusammenarbeiten, um Sicherheit, Effizienz und Kapazitäten der weltweiten Bahn-Netze zu erhöhen.

„Unsere neue Allianz bringt die weltbesten Technologie-Anbieter im Bahn-Infrastrukturbereich zusammen“, sagt Florian Auer, Director Global Technology and Innovation, Plasser & Theurer. „Jedes einzelne dieser Unternehmen bringt nicht nur die allerneuesten Innovationen im Digitalbereich, der Automatisierung und Datenverarbeitung mit, sondern auch einen unbedingten Willen, das System Bahn zukunftsfit zu machen.“

Das umfassende Knowhow und die Produkte der 15 Partner möchte die DRS Alliance bündeln und weiterentwickeln, um Bahn-Infrastrukturbetreibern und Bahnunternehmen neue, kosteneffiziente Gesamtlösungen und deren Komplettabwicklung zu bieten. “Wir sind überzeugt, dass unsere enge Zusammenarbeit, die synergistische Expertise und Technologien der Partner für unsere Kunden zu einzigartigen neuen Lösungen führen, die Abwicklung enorm vereinfachen und die Kostenstruktur optimieren wird“, so Auer. „Der Fokus wird auf maßgeschneiderte Gesamtlösungen gelegt, die sich genau an den Problemstellungen des jeweiligen Kunden orientieren.“

Eine neue Allianz entsteht

Die Idee einer neuen Allianz zur Entwicklung digitalisierter Infrastruktur-Lösungen wurde im Oktober 2021 geboren, als ausgewählte Anbieter hochinnovativer Dienstleistungen und Produkte zusammenkamen, um das wichtigste Anliegen der Bahn-Infrastrukturbranche zu analysieren: erweiterte Sicherheit, Effizienz und Kapazitäten.

„In zahlreichen Workshops und Gesprächen identifizierten wir wesentliche Probleme, die es zu lösen gilt und entwickelten eine gemeinsame Vision mit dem Ziel, gemeinsam digitale Komplettlösungen effizient und effektiv voranzutreiben“, erklärt Ilka May, CEO von LocLab – eines der 15 Partner-Unternehmen – und ehemalige stellvertretende Vorsitzende der EU BIM Arbeitsgruppe. „Es wurden Details der Zusammenarbeit ausgearbeitet, die konkrete Allianz geformt und eine offenen Innovationsplattform entwickelt, welche nahtlose Zukunftslösungen für Bahn-Infrastruktur erstellen wird.“

„Im ersten Schritt nach der IAF wird sich die DRS Alliance dem Aufbau von Komplettlösungen für europäische Bahn-Infrastrukturkunden widmen“, erklärt Jan Mys, Technischer Leiter der DRS Alliance und Managing Director Global Rail Consulting. “Darüber hinaus planen wir, ab 2023 weltweit tätig zu sein und die Zukunft der Mobilität rund um den Globus aktiv zu gestalten.“

Fünf Kernbereiche, um digitale Bahn-Infrastruktur-Gesamtlösungen voranzutreiben

Die Gründungsmitglieder der DRS Alliance werden sich anfangs auf fünf Kernprioritäten konzentrieren, um Bahn-Infrastrukturbetreiber durch Digitalisierung und neue Technologien zu unterstützen:

Integrated Sensor Technology Solutions – Ein umfassendes Portfolio neuester, nahtlos integrierter Sensortechnologielösungen für sämtliche Infrastrukturbereiche

3D+ Infrastructure Data Solutions – Ein 3D+ Interface für die Überwachung und proaktive Wartung von Schieneninfrastruktur mit Hilfe eines ‘digitalen Zwillings‘, basierend auf der kombinierten Expertise und Sensorlösungen der DRS Alliance-Partner

End-2-End Asset Data Management – Effektive Integration neu generierter digitaler Daten mit historischen Daten aus Papier- und anderen Archiven

AI-Based Predictive Infrastructure Management – Modulare Lösungen für die Optimierung von Gleis- und Weichen-Management





– Modulare Lösungen für die Optimierung von Gleis- und Weichen-Management Automated Services for Trackside Safety – Automatische Gleiswartung, die mit den Zugkontrollsystemen kommuniziert, um Wartungsarbeiten effizient durchzuführen bei gleichzeitig maximaler Sicherheit für Gleisarbeiter*innen

Offenes Innovationssystem für digitale Bahn-Infrastrukturlösungen

Die DRS Alliance bietet eine offene Innovationsplattform, um individuell maßgeschneiderte Lösungen für die Bedürfnisse einzelner Bahn-Infrastrukturbetreiber zu entwickeln. Damit können die Erwartungen moderner Bahn-Unternehmen individuell erfüllt und die Sicherheit, Effizienz und Kapazitäten wesentlich gesteigert werden.

Die Gründungsmitglieder der DRS Alliance

3B Infra

ASC – German Sensor Engineering

DGNSS Sensors

DMA

DRUM – Dynamic Rail Utilities Monitoring

Dual Inventive

Ground Control Geophysics Consulting GmbH

IVE GmbH

LocLab Consulting

Obermeyer Infrastruktur GmbH & Co. KG

Plasser & Theurer

ProVI GmbH

RailRestore

tmc – Track Machines Connected

Vogel & Plötscher

