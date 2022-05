Stadtwald Wieselburg: Brauerei sponsert Birkenhain

Engagement für Umwelt und Menschen der Region: Am 25. Mai wurde der neue Wieselburger Stadtwald feierlich eröffnet.

Linz/Wieselburg (OTS) -

Die beste Bierkultur für die Zukunft zu schaffen und diese nach sozialen und ökologischen Herausforderungen zu gestalten, das ist das erklärte Ziel der Brau Union Österreich und somit auch der Brauerei Wieselburg. Dieses Engagement wird mit zahlreichen großen und kleinen Projekten gelebt. „Als niederösterreichische Brauerei ist es uns wichtig, auch im Einklang mit der Natur und unseren Nachbarn in der Region zu leben. Daher haben wir uns gerne am Projekt Stadtwald der Gemeinde Wieselburg beteiligt“, erklärt der Wieselburger Braumeister Christian Huber. Am 25. Mai wurde das Naherholungsgebiet mit dem neu angelegten Wald und einem Bewegungspark feierlich vom Bürgermeister Josef Leitner eröffnet.

Bäume für den Klimaschutz – ein Projekt unter vielen

Welch wichtige Rolle Bäume für den Klimaschutz spielen, betont auch Gabriela Maria Straka, Director Corporate Affairs und CSR bei der Brau Union Österreich: „Der Erhalt einer intakten Umwelt und der schonende Umgang mit Ressourcen ist uns sehr wichtig. Daher arbeiten wir z. B. bei Flaschenetiketten schon in vielen Fällen mit Recyclingpapier oder haben an vielen Brauereistandorten wie z. B in Wieselburg aktiv Bäume gepflanzt. Die Beteiligung am Birkenhain ist für uns ein weiteres schönes Engagement.“

Aber die Nachhaltigkeits-Bestrebungen des Unternehmens gehen weit darüber hinaus: „Eines der Ziele ist, an allen Brauereistandorten völlig CO2 neutral zu produzieren. Wir haben dieses Ziel z. B. in Schladming, Göss und Fohrenburg schon erreicht, und auch an anderen Standorten schon viele wertvolle Schritte in diese Richtung gesetzt – in Wieselburg unter anderem auch mit einer großen Photovoltaikanlage“, schließt Straka.

Über die Brauerei Wieselburg

Seit 1770 braut man in Wieselburg traditionelle Bierspezialitäten. Die Brauerei, in der edle Bierspezialitäten wie das Wieselburger Stammbräu, Gold, Spezial sowie das Schwarzbier gebraut werden, ist seit Jahrhunderten in der Region verankert und nimmt die Verantwortung für Menschen sehr ernst: Als wichtiger Arbeitgeber der Region, durch regionales Engagement und nachhaltiges Wirtschaften. Für das nachhaltige Fernwärmeprojekt in Kooperation mit einer benachbarten Firma wurde die Brauerei, die international zu den effizientesten in punkto Energie- und Wasserbedarf zählt, sogar mit dem Energy Globe 2015 in Niederösterreich ausgezeichnet.

