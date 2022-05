Ausgezeichnete Gesundheitsförderung im Haus der Barmherzigkeit

Die digitale Mitmachaktion „HB läuft“ überzeugte beim ersten Firmen Fitness-Award. Nahezu 80 Mitarbeiter*innen waren dieses Jahr wieder beim Herzlauf am Start.

Wien (OTS) - Mit einer Online-Mitmachaktion errang das Haus der Barmherzigkeit (HB) beim ersten Firmen Fitness-Award den zweiten Platz in der Kategorie „Fitness-Challenge“. Unter dem Titel „HB läuft“ liefen zahlreiche Mitarbeiter*innen im Sommer 2020 und 2021 jeweils in zwei Monaten mehr als 2.000 Kilometer. Über eine Mitarbeiter*innen-App motivierten sich die Kolleg*innen zu Höchstformen und sammelten gemeinsam Kilometer. Das Haus der Barmherzigkeit rief diese Aktion während der Pandemie als virtuellen Ersatz für die traditionelle Beteiligung am Herzlauf, dem Wohltätigkeitsevent der Initiative Herzkinder Österreich, ins Leben.

Im Beisein von Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler sowie namhaften Vertreter*innen der Sozialpartner und Sozialversicherungen nahm das Haus der Barmherzigkeit den Preis Mitte Mai stellvertretend für alle Kolleg*innen entgegen. „Wir waren überwältigt vom großen Einsatz so vieler Kolleg*innen, die sich an unserer Mitmachaktion beteiligt haben und sind stolz auf ihre Leistung, die nun mit dieser bedeutenden Auszeichnung erneut Anerkennung erfährt“, so Sylvia Kosek, Leiterin der Personalentwicklung im Haus der Barmherzigkeit.

Der Firmen Fitness-Award wurde dieses Jahr erstmals von der Tageszeitung „Die Presse“ gemeinsam mit der Österreichischen Gesundheitskasse, der Pensionsversicherungsanstalt, dem Österreichischen Betriebssport Verband (ÖBSV) und SPORTaktiv“ vergeben, um jene Unternehmen auszuzeichnen, die sich für die körperliche und seelische Gesundheit ihrer Mitarbeiter*innen engagieren. Über 100 Unternehmen hatten Projekte eingereicht.

Virtuelle Fitnessaktion heuer wieder auf der Laufstrecke

Am 5. Mai 2022 fand der Herzlauf nach zweijähriger Corona-Pause erstmals wieder statt. 78 Läufer*innen und Walker*innen aus dem Haus der Barmherzigkeit nahmen an der Veranstaltung im Wiener Donaupark teil. Gemeinsam liefen sie 297 Kilometer für den guten Zweck. Für jeden zurückgelegten Kilometer wurde für die Unterstützung von herzkranken Kindern und ihren Angehörigen gespendet. Seit 2016 beteiligt sich das Haus der Barmherzigkeit am jährlichen Lauf-Event.

Betriebliche Gesundheitsförderung mit hohem Stellenwert

Die Arbeit in Pflege- und Betreuungseinrichtungen ist körperlich sehr fordernd. Aus diesem Grund bietet das Haus der Barmherzigkeit regelmäßig Aktivitäten zur Förderung von Fitness, Entspannung und körperlicher Gesundheit an. Darunter fallen Yoga- und Pilates-Kurse im eigenen „HB Fit Club“, ein medizinisches Vorsorgeprogramm, Seminare zur Burnout-Profilaxe und zur Stärkung der Resilienz, Supervision für Teams, Coaching für Führungskräfte und sportliche Mitmachaktionen. „Mit diesen und weiteren Maßnahmen wollen wir unsere Mitarbeiter*innen entlasten, sodass sie ihre herausfordernde Tätigkeit gut bewältigen können und gesund bleiben“, so Andreas Kauba, der Geschäftsführer von HABIT - Haus der Barmherzigkeit Integrationsteam, der mit den „Health Angels“ die Gesundheitsförderung in der Behindertenarbeit voranbringt. Die „Health Angels“ sind als Multiplikator*innen in jeder HABIT Betriebsstelle aktiv, um die Bedürfnisse ihrer Kolleg*innen zu erfassen, neue Ideen zu entwickeln und dafür zu sorgen, dass im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung vielfältige Angebote umgesetzt werden.

Die „Haus der Barmherzigkeit“-Gruppe

Das gemeinnützige Haus der Barmherzigkeit bietet schwer pflegebedürftigen Menschen Langzeitbetreuung mit Lebensqualität. In sieben Pflegekrankenhäusern und -heimen in Wien und Niederösterreich betreuen wir laufend rund 1250 geriatrische Bewohner*innen. Wir begleiten darüber hinaus rund 430 Menschen mit komplexen Behinderungen in unseren 13 Wohngemeinschaften, einer Kids-WG, zwei Garconnierenverbünden, fünf Tageszentren und in der Mobilen Begleitung. Neben bestmöglicher Pflege und medizinischer Versorgung legen wir besonderen Wert auf einen selbstbestimmten und abwechslungsreichen Alltag. www.hb.at

Rückfragen & Kontakt:

MMag. Robert Schafleitner

Seeböckgasse 30a, 1160 Wien

01/ 40 199-1321

robert.schafleitner @ hb.at

www.hb.at