SPORT 2000 erneut die Nummer 1 in der Kundenzufriedenheit

Die Auszeichnung zum Branchenchampion im stationären Handel und im Skiverleih ist für alle SPORT 2000 HändlerInnen ein tolles und wertvolles Feedback. Zweimal hintereinander als Branchenchampion im stationären Handel und zum dritten Mal in Folge im Skiverleih ausgezeichnet zu werden, ist ein klares Signal, dass der konsequente Weg mit Fokus auf beste Qualität und individuelle Beratung stimmt Dr. Holger Schwarting, Vorstand von SPORT 2000 Österreich

Wien (OTS) - SPORT 2000 geht in der unabhängigen Studie der ÖGVS (Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH) wiederholt als Branchenchampion in der Kategorie Kundenzufriedenheit im stationären Handel und im Skiverleih hervor. „ Die Auszeichnung zum Branchenchampion im stationären Handel und im Skiverleih ist für alle SPORT 2000 HändlerInnen ein tolles und wertvolles Feedback. Zweimal hintereinander als Branchenchampion im stationären Handel und zum dritten Mal in Folge im Skiverleih ausgezeichnet zu werden, ist ein klares Signal, dass der konsequente Weg mit Fokus auf beste Qualität und individuelle Beratung stimmt “, freut sich Dr. Holger Schwarting, Vorstand von SPORT 2000 Österreich, über die Auszeichnung als Branchenchampion beim ÖGVS-Branchenmonitor 2022. Bei der Erhebung wurden unter anderem die Freundlichkeit des Personals, die gebotene Beratung, die Qualität des Verleihmaterials und das Preis-Leistungs-Verhältnis von über 250.000 Meinungen von KundInnen bewertet. Bereits im Vorjahr ging SPORT 2000 in der ÖGVS-Verbraucherstudie als Branchenchampion im stationären Handel und im Skiverleih hervor. 2019 wurde SPORT 2000 als Nummer 1 im Skiverleih ausgezeichnet. Zudem blickt die Sportfachhandelsgesellschaft auf eine erfolgreiche Wintersaison 2021/22 zurück. Das SPORT 2000 Verleihgeschäft gewinnt weiter an Bedeutung. Weitere Informationen finden Sie unter: https://bit.ly/3N3iDiW

