Buntes Sommerangebot am Stubaier Gletscher

Durchatmen bei einer Yogaeinheit auf über 3.000 Metern Höhe und vieles mehr: Die Gipfelplattform TOP OF TYROL wird zum Schauplatz zahlreicher Highlights

Neustift im Stubaital (OTS) - Strahlender Sonnenschein, milde Temperaturen und eine willkommene Abkühlung an heißen Tagen: All das hat der Sommer am Stubaier Gletscher zu bieten. Mit einer großen Vielfalt an Erlebnissen ist er die perfekte Adresse für Naturbegeisterte. Egal, ob Familien, Bergsportler:innen oder Ruhesuchende – hier findet jede:r das passende Angebot. Ab 02. Juli verspricht der Stubaier Gletscher zahlreiche Highlights, bei denen vor allem die Gipfelplattform TOP OF TYROL in den Fokus rückt. Diese kann nicht nur als Höhepunkt einer Wanderung erlebt werden, sondern wird auch zum Schauplatz einer Yogaeinheit.

Mit seiner unmittelbaren Nähe zu Innsbruck ist der Stubaier Gletscher nicht nur das ideale Ziel für einen Urlaub, sondern auch für Kurztrips und Tagesausflüge ist er bestens geeignet. Hier finden Ausflugs- und Urlaubsgäste auch im Sommer alles, was das Herz begehrt: beeindruckende Natur, abenteuerliche Outdoor-Erlebnisse sowie ein breites Angebot für Kinder und Familien. Auf über 3.000 Metern Höhe warten neben einem eindrucksvollen Gletscherpanorama viele unvergessliche Naturerlebnisse sowie zahlreiche Veranstaltungshöhepunkte für Groß und Klein.

Sommer-Highlights 2022 am Stubaier Gletscher:

2. Juli: STUBAI ULTRATRAIL

STUBAI ULTRATRAIL 17. Juli: Gletscher-Yoga auf der Gipfelplattform TOP OF TYROL auf über 3.000 Metern Seehöhe

Gletscher-Yoga auf der Gipfelplattform TOP OF TYROL auf über 3.000 Metern Seehöhe 21. Juli: „BIG Family“ Programm mit Kinderschminken und Zaubershow

„BIG Family“ Programm mit Kinderschminken und Zaubershow 7. August: Bergmesse am Stubaier Gletscher

Bergmesse am Stubaier Gletscher 9. August: ORF Radio Tirol Sommerfrische

ORF Radio Tirol Sommerfrische 12. August: Sonnenuntergangsfahrt mit BBQ in der Abenddämmerung

Sonnenuntergangsfahrt mit BBQ in der Abenddämmerung 5. September bis 9. Oktober: ECHT STUBAI Herbsthighlights

