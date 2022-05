lavera spendet zum wiederholten Male für die Ukraine

dieses Mal 200.000 Pflegeprodukte an Innatura (FOTO)

Hannover (ots) - Die anhaltende Situation im Ukraine-Kriegsgebiet ist nach wie vor dramatisch. Darum spendet lavera Naturkosmetik bereits zum dritten Mal seit Kriegsausbruch. Diesmal 200.000 fabrikneue Pflegeprodukte mit einem Verkaufswert von fast 1 Million Euro an die gemeinnützige Spendenplattform Innatura in Deutschland sowie deren Partnerorganisationen in der Schweiz und in Frankreich.

Viele Menschen mussten aus dem Kriegsgebiet in Nachbarländer fliehen und haben Zuflucht in ganz Europa gefunden. Betreut werden sie durch diverse Hilfsorganisationen wie Flüchtlings- und Migranteneinrichtungen oder Wohltätigkeitsorganisationen. Die gemeinnützige Spendenplattform Innatura sorgt dafür, dass benötigte Hilfsgüter wie zum Beispiel Kosmetikprodukte schnell und unbürokratisch an die entsprechenden Organisationen versendet werden.

Innatura Deutschland arbeitet mit rund 2500 Hilfsorganisationen zusammen, der Partner in Frankreich mit ca.1000 und der neue Partner in der Schweiz bereits mit 52 Einrichtungen (www.innatura.org).

Claudia Haase, Gesellschafterin bei Laverana: "Die Situation im Ukraine Kriegsgebiet ist nach wie vor dramatisch. Darum stellen wir den vielen gemeinnützigen und ehrenamtlichen Hilfsorganisationen über die Spendenplattform Innatura erneut Pflegeprodukte zur Verfügung. So können wir den Menschen aus der Ukraine helfen, die Zuflucht im Ausland suchen mussten."

Rückfragen & Kontakt:

Sabine Kästner, Presse und Nachhaltigkeit

Laverana GmbH & Co KG

30159 Hannover, Lavesstraße 65

Tel.: 0511 67 541 154, Mobile Phone: 01520 919 2569

sabine.kaestner @ lavera.de oder presse @ lavera.de

Bildermaterial zur freien Verfügung. Belegexemplar erbeten.



Laverana GmbH & Co.KG, Am Weingarten 4, 30974 Wennigsen, HRA 201478,

Registergericht Hannover

Persönlich haftende Gesellschafterin/Gesellschaft:

1. Claudia Haase

2. Haase Verwaltungs GmbH, Wennigsen HRB 202460, Registergericht

HannoverGeschäftsführung: Thomas Haase